Caso Martía Marta: el abogado de Carrascosa aseguró que "fue Pachelo" quien la mató

Gustavo Hechem, el abogado que representa al viudo Carlos Carrascosa como particular damnificado en el tercer juicio que se inició por el crimen de María Marta García Belsunce, aseguró que está convencido de que el imputado Nicolás Pachelo fue el autor del crimen. El hecho se produjo hace casi 20 años en el country Carmel de Pilar.

En diálogo con la prensa al llegar a los tribunales de San Isidro, Hechem dijo que espera que se haga justicia y que tienen “muchas expectativas”. “Nosotros consideramos que hay una responsabilidad penal de Pachelo y estos vigiladores”, dijo al hacer referencia al exvecino y principal acusado y a los otros dos imputados, Norberto Glennon y José Ortiz.

Cuando le preguntaron de los tres, quién fue el autor del homicidio, Hechem respondió: “Para mí, Pachelo. Creo que hubo una contribución de los otros vigiladores. Pero no tengo ninguna duda, por su agresividad, por su entrada a las casas y por una serie de comportamientos previos y posteriores que son idénticos en todo este raid delictivo que viene haciendo desde el año 1996 y que espero que la Justicia lo ponga en su lugar de una vez por todas”.

Consultado sobre las pruebas que hay contra Pachelo, el abogado dijo que “la principal” es que ese 27 de octubre de 2002 “entre las 18.20 y las 18.30 estaba a diez metros de la víctima, a diez metros del lugar del hecho, sin ningún tipo de justificación”.

Por su parte, sobre la situación del viudo, quien ahora es particular damnificado pero pasó siete años preso hasta que fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia, Hechem dijo: “Hay una sentencia firme que determinó que Carrascosa ni mató ni encubrió”.

“Hay que informar todo. La resolución de Casación de 2016 estableció no solamente que Carrascosa no había sido autor del crimen sino también que no encubrió. Y además de eso, hubo un sobreseimiento de los demás imputados por encubrimiento”, remarcó Hechem al hacer referencia a los hermanos de la víctima, Horacio García Belsunce, John Hurtig y otros familiares y allegados que también quedaron desvinculados del caso.

“No hay sobreseimientos de primera y de segunda en el proceso penal. Cuando la Justicia sobresee a una persona y la causa se prescribe es porque no tiene interés en la prosecución penal de esa persona”, agregó.

Por último, comentó que estima que este juicio dure “entre tres y cuatro meses” y que como cuestión preliminar se planteará hoy si antes de iniciar el debate por el crimen de García Belsunce, no es conveniente empezar el otro debate en el que Pachelo debe ser juzgado por una serie de robos y hurtos en countries que lo tienen preso desde 2018.