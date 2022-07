Caso Dalmasso: qué dijeron los hijos tras la absolución de Marcelo Macarrón

El crimen de Nora Dalmasso quedó impune. Marcelo Macarrón, su pareja, fue absuelto en el juicio que se le realizó en Córdoba y el hecho prescribió. A días de la resolución, los hijos de la pareja brindaron una entrevista y volvieron a hacer hincapié en la inocencia de su padre.

Facundo (35) y Valentina Macarrón (32) dijeron que se sienten aliviados tras la absolución de su padre, pero pidieron que la sociedad los acompañe para descubrir quién fue el asesino de Nora.

“El juicio no fue en vano porque salieron cosas a la luz, como por ejemplo que hay un ADN desconocido en el cinto de la bata que, como dijo el fiscal, puede ser del asesino”, dijo Valentina en declaraciones a La Voz, mientras que para Facundo el juicio contra Macarrón permitió demostrar "no solamente que no había pruebas contra nuestro padre sino que había indicios que deberían haber llevado hacia otra línea investigativa”.

Para los hermanos los investigadores son los principales responsables de que hoy el crimen siga impune y volvieron a poner en la mira al empresario Michel Rohrer.

"No podemos decir que Rohrer es el asesino, decimos que no se lo investigó, tuvo muchísimos privilegios y, con los indicios que hay en la causa, podrían haber elevado la causa a juicio con mucha más consistencia que lo que hicieron con mi padre", aseguró Facundo.

Para los Macarrón el crimen de su madre tuvo un motivo personal y creen que el femicida tenía "mucho poder económico y por eso logró la impunidad".