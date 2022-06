Habló el padre de uno de los agresores al hijo de Valeria Mazza

El padre de uno de los jóvenes acusados de agredir al hijo de Valeria Mazza habló por primera vez tras el hecho y pidió perdón. El joven 26 años y un amigo de 27 se presentaron en la fiscalía y permanecerán detenidos hasta que la fiscalía defina la situación procesal de ambos.

Jorge Binello, el padre de uno de los agresores habló con radio Boing y pidió disculpas por lo que hizo su hijo.

“Franco me llamó el lunes por la noche y me dijo ‘no entiendo que hice, pero me mandé una cagada‘. Lo primero que hice fue tratar de acompañarlo porque estaba acongojado y muy mal, no supe bien que hacer. Nunca le había pasado esto”, comenzó y luego pidió disculpas "en nombre de mi hijo por el momento que están pasando, quiero pedirle disculpas a Tiziano y a su familia. Estoy destruido".

Si bien hasta el momento no se ha comunicado con Valeria Mazza ni con su familia, espera poder hacerlo, ya que asegura que necesita "pedirles perdón".

El violento hecho ocurrió a la salida de un boliche de Rosario en Santa Fe el sábado por la noche. Tiziano Gravier se encontraba en la calle cuando de la nada fue agredido por dos jóvenes. Producto de la golpiza sufrió la fractura de la mandíbula y debió ser hospitalizado.

El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona y los agresores fueron identificados rápidamente. El miércoles ambos se presentaron en la fiscalía y quedaron detenidos.