Habló la madre de la joven que murió en una celda: "No tenía marcas de ahorcamiento"

María Laura, la madre de Daiana Abregú decidió hablar con la prensa tras la dudosa muerte de su hija en una celda. El parte oficial remarca que la joven fue detenida por alteración del orden público y se suicidó, pero para la familia no fue así. "No me cierra lo que la Policía dice".

"No tiene marcas en el cuello", dijo la madre de Daiana a TN. Y agregó: "La metieron en la comisaría por disturbios en la calle. Según ellos se estaba peleando con una chica, pero solo la detuvieron a ella. Me avisaron a las 5 y a las 18 me dijeron que mi hija 'había decidido quitarse la vida'", explicó María Laura.

Para la familia, el relato de suicidio no cuadra porque la joven estaba a punto de mudarse a La Plata con su hijo de nueve años por un nuevo proyecto de vida. "Tenía todo preparado para irse ya".

Con dolor, la mujer relató que el nene pregunta por su madre y que no tienen respuesta. "Estábamos esperando que llegara, pero no llegó más. Me la entregaron en un cajón".

“No me cierra lo que me dice la policía. La revisamos en el velorio y no tiene marcas de ahorcamiento”, expresó la madre de Daiana mientras confirmó que la autopsia ya estaba realizada aunque no han podido ver los resultados.

El episodio

Según el relato policial, el hecho se produjo el domingo a las 15.30 en la localidad de Laprida, Buenos Aires. Allí, efectivos policiales hallaron el cuerpo de la mujer, identificada como Daiana Abregú, colgado de una campera que había atado a una reja de un metro de altura. Sin embargo, la muerte se comunicó a los familiares recién a las 18 horas.

En comunicación con medios locales, la familia de Daiana explicó que mientras viajaban hacia la localidad de Azul para presenciar la autopsia recibieron un llamado en el que se les avisó que "la operación ya se había realizado y que podían volverse a su pueblo, que se les entregaría el cuerpo".

“Están investigando si esa muerte no fue inducida, no es lógico que se ahorcó. El comisario se lava las manos, a mi mamá le avisaron a las 18 cuando deberían haberle avisado a las 15.30 que fue cuando murió, algo están tapando”, dijo la hermana de Daiana Abregu a Laprida Noticias.