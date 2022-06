Se conoció el resultado del peritaje psiquiátrico de Sebastián Villa

El peritaje psiquiátrico realizado la semana pasada a Sebastián Villa, el futbolista de Boca Juniors acusado del abuso sexual de una joven en junio del año pasado en su casa de un country del partido bonaerense de Canning, reveló que el delantero colombiano tiene una personalidad normal, "no presenta trastornos mentales y comprende la criminalidad de sus actos", informaron hoy fuentes judiciales y de la investigación.



A su vez, los peritos determinaron que Villa está en condiciones de declarar ante la Justicia, por lo que se aguarda que en las próximas horas la fiscal de la causa, Vanesa González, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 Especializada en Violencia Familiar y de Género, Abusos Sexuales y Delitos Conexos a la Trata de Personas de Lomas de Zamora, defina si lo cita a indagatoria.



Una fuente judicial y otras dos con acceso a la investigación informaron que el peritaje psiquiátrico elevado a la fiscal González indica que el futbolista no presenta "rasgos psicopáticos o psicosis".



De acuerdo con los informantes consultados, en Villa se observó una "personalidad normal" y sin "trastornos psiquiátricos ni mentales"; además de que "no resulta peligroso para sí o para terceros en forma inminente".



Para los peritos, el delantero colombiano "puede comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones", cuenta con un "juicio y criterio de realidad conservado, con consciencia de situación", por lo que "puede declarar sin perjuicio de su bienestar psicofísico".



Y, a su vez, añadieron que "no padece ninguna enfermedad o trastorno mental que implique alguna perturbación en el grado de consciencia o afectación de la autocrítica y heterocrítica en el momento de la entrevista" con los expertos, la cual se llevó a cabo el jueves último en los Tribunales de Lomas de Zamora y se extendió alrededor de una hora.



En tanto, el abogado de Villa, Martín Apolo, solicitó a la fiscalía que se lleve a cabo un nuevo peritaje psicológico a la denunciante.



En el expediente ya fue incorporado el resultado de un peritaje psicológico que se le efectuó a la víctima, en el que la perito oficial resaltó que la joven presenta "indicadores de abuso sexual" y un "trastorno de estrés post traumático".



Un diagnóstico similar dio como resultado otro estudio victimológico realizado en el Centro de Atención a la Víctima, del cual no solo participó una psicóloga sino también estuvo presente una asistenta social.



En los últimos días, sin embargo, declararon las dos médicas que atendieron a la víctima el 27 de junio del año pasado -al día siguiente del presunto abuso- en el Hospital Penna, quienes dijeron no recordar a la joven de 26 años, aunque admitieron que sus firmas se hallaban en el certificado de atención en ese centro médico.



Lo mismo ocurrió con dos policías de la bonaerense que declararon el último lunes ante la fiscal González, quienes tampoco recordaron haber concurrido al country "Vendados II" la noche del hecho.



Villa está imputado en la causa por el presunto "abuso sexual con acceso carnal" de una joven de 26 años, un delito que podría llevarlo a prisión.



La denuncia contra el futbolista fue presentada por escrito el 13 de este mes en la UFI 3 de Esteban Echeverría, y a los tres días la denunciante la ratificó de manera presencial en la fiscalía.



La víctima contó, primero por escrito y luego en sede fiscal, que el hecho ocurrió la noche del 26 de junio de 2021, en el country "Venado II" de la localidad bonaerense de Canning donde vivía el futbolista y luego de un asado del que habían participado otros jugadores del plantel xeneize.



Según la denuncia, Villa había consumido "mucho alcohol" y comenzó a reprocharle que sospechaba que le gustaban o que había estado con otros jugadores del plantel.



Tras mantener una fuerte discusión, ambos se retiraron del lugar y se dirigieron a la casa del futbolista junto a un empleado de seguridad y un amigo del jugador y allí dijo que Villa la encerró en una habitación, abusó sexualmente de ella y la intentó sofocar, según detalló.



La joven presentó como prueba unos intercambios de mensajes donde Villa se disculpaba por lo sucedido y se justificaba diciendo que había "tomado mucho" y también denunció que el futbolista le envió 5.000 dólares para que no haga ninguna denuncia, suma que luego devolvió.



Por su parte, el juez de Garantías 2 de Lomas de Zamora, Javier Maffucci Moore, dictó una medida cautelar que incluye una restricción perimetral e impedimento de contacto de Villa hacia la víctima, pero rechazó un pedido de prohibición de salida del país para el futbolista, ya que la misma se adoptó en la causa anterior por violencia de género sobre su expareja el año pasado y aún está vigente.