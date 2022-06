Ahorró 3 años para viajar a Disney con su hija y era todo una estafa

Una cordobesa fue estafada al querer viajar a Disney con su hija, como celebración por sus 15 años. Tras ahorrar durante años, al llegar el momento del viaje descubrió que nada de lo pagado existía y que había caído en una estafa.

Sin consuelo alguno, el esfuerzo de tres años de ahorros se fue por la borda al enterarse que todo lo pagado del viaje había desaparecido.

“Yo a esta gente de turismo no la conocía, me la recomendó mi expareja. Él nunca había tenido problemas. Incluso la agencia es legal, trabajaba con operadores oficiales”, contó Sabrina en diálogo con TN.

La víctima denunció a la dueña de Zona de Partida, una agencia que está denunciada por más de 45 personas. Los casos incluyen estafas con vuelos, hospedajes y tickets que jamás se emitieron.

“Reservé un viaje completo a Estados Unidos: seis días a Orlando y cuatro a Miami. Le pagué una parte por transferencia y otra en efectivo. Traslados, hoteles, aéreos y hasta las entradas para los parques de Disney. Los ahorros de tres años para festejar los 15 de mi hija, que los cumplió en 2020", relató.

La odontóloga de profesión explicó que le hicieron abonar cinco mil dólares y que, la acusada de estafa, solo presentaba documentos y papeles para ganar tiempo.

Lo último que había pagado Sabrina fueron las entradas para los parques, pero las discusiones con la agente de viajes seguían y fue a exigirle algún comprobante. "Nunca me había mandado ni un papel, ni una reserva de nada. Le mandé mensajes por WhatsApp, incluso llegué a gritarle por teléfono, hasta que un día fui y me imprimió la reserva de los hoteles, el traslado y los aéreos”.

“Ella decía que trabajaba con Delfos Tour, una operadora de viajes. Entonces me fui con esos papeles a chequear si todo estaba bien. Me respondieron que todo había sido reservado verbalmente, que eso dura una cierta cantidad de horas y que como no abonó, todo estaba caído”, comentó la víctima sobre lo sucedido.

“Me dirigí a la agencia y me encontré con otras dos personas esperándola por lo mismo. Ella no llegaba, no aparecía. Un chico contó que el domingo tiene que viajar a Europa y que esta señora también le dio reservas falsas. En total somos más de 45 los damnificados, que por suerte ya estamos en contacto”, relató Sabrina sobre cómo llegaron a gestarse la gran cantidad de denuncias contra la agencia.

Sobre su hija, la madre comenta que se encuentra muy deprimida y también remarca que el hijo de su ex pareja también fue víctima de la agencia.

“Yo soy una odontóloga de clase media, que alquila y vive una vida normal. Era el regalo de 15 para mi hija. Tres años de ahorro y con una pandemia en el medio que me hizo mucho daño”, terminó diciendo la víctima, que tan solo ahora buscará tener justicia.