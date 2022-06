Guadalupe Lucero: el hombre que afirmó asesinarla estaría con un "brote"

Luego de que un hombre se presentara en una comisaría de San Luis y se autoincriminara como el asesino de Guadalupe Lucero, un nuevo conflicto salió a la luz. Se trata de un problema entre el fuero provincial y federal en el que se vio envuelta la fiscal Virginia Palacios. En conferencia de prensa, este jueves por la mañana dio detalles del caso.

"En el día de ayer recibimos una comunicación de la Comisaria 2° en la que se puso en conocimiento que una persona de sexo masculino se responsabilizaba por la muerte de Guadalupe Lucero", expresó Palacios.

Y agregó: "Tanto el doctor Sastre como yo nos constituimos en el lugar y adoptamos medidas para ver si tenía entidad o no la situación. Con la información transmitida, ordené inmediatamente el resguardo de la zona".

En medio de la polémica, la fiscal, que hasta hace un tiempo se hacía cargo de la causa que hoy lleva la Justicia Federal, confirmó que no se llevó ningún tipo de rastrillaje. Sin embargo, indicó que "ordenó que se constituyera un perímetro" en Potrero de los Funes.

"El primero en calle Paraíso; el segundo, en donde comienzan las calles de tierra y el tercero en el ingreso a la zona", dijo Palacios.

Un presunto asesino

En relación al sujeto que se autoincriminó como el asesino de Guadalupe, la fiscal provincial afirmó que ella ingresó "a las 20 horas a la Comisaría 2°" de San Luis y, tras tomar la declaración, salió a las 22 horas. Allí se encontraba un hombre de 25 años con padecimientos psiquiátricos.

Según trascendidos, el hombre habría declarado que secuestró a Guadalupe Lucero, la drogó y la llevó en colectivo hasta la localidad Valle de las Piedras, en Potrero de los Funes.

"Nunca ordené un rastrillaje, preservamos el lugar nada más", apuntó. Y agregó: "Quizás después ese relato se desvanece pero consideré que era lo adecuado porque ningún dato se puede desestimar. Presuntamente esta persona padecería esquizofrenia", detalló la fiscal.

Sin embargo, "se estableció comunicación con la médica que lo atiende y dijo que estaba esta semana estaba con un brote".

Una buena investigación

A un año de la desaparición de Guadalupe Lucero, Palacios defendió la investigación que se realizó en la provincia de San Luis. En concreto, la mujer indicó que "hicieron hasta lo imposible".

"La causa de Guadalupe fue muy fuerte a nivel personal y no llegamos al resultado. Anoche me llamó la madre de Guadalupe muy enojada y me dijo que 'qué hacía ahí', pero yo la entiendo, es una madre que no tiene a su hija. Igual ella ha pasado días en mi casa y sabe que se ha trabajado", puntualizó.

Bajo la consulta de periodistas sobre si le sorprendían estos recientes hallazgos, la fiscal explicó que "estas siempre fueron normales". "En la causa Guadalupe estas informaciones sucedían cinco veces al día, no me sorprende esta situación. Cada llamado que entraba al 911 se analizó".

Para la Justicia de San Luis, una de las líneas investigativas más fuertes era la posibilidad de abuso sexual seguido de muerte por un pedófilo. Por este motivo, Palacios resaltó que hicieron "un mapeo casa por casa de personas que tuvieran patologías psiquiátricas y pedimos un listado". "Las entrevistamos y no se llegó a ningún resultado".