Confirman que el camionero murió de un piedrazo y habría filmado su muerte

Este miércoles comenzará a ser peritado el teléfono celular del camionero que murió apedreado en la cabeza tras ser perseguido y atacado por otros transportistas. Investigadores consideran que existen sospechas de que la víctima filmó parte del hecho y podría ayudar en el esclarecimiento de la causa. Al momento de su muerte, el conductor intentaba eludir un piquete, en el marco de una protesta por el faltante de gasoil.

El fiscal 6 de Trenque Lauquen, Fabio Arcomano, explicó esta mañana en diálogo con Urbana Play que ya está en poder de la fiscalía el teléfono de Guillermo Jara y que durante esta jornada será sometido a peritajes. "Guillermo habría filmado la maniobra y ese celular está en poder de la fiscalía y hoy lo vamos a peritar", dijo Arcomano, quien una vez que tenga en su poder los resultados preliminares de ese estudio y de la autopsia indagará a los tres trasportistas detenidos por el hecho.

Sobre los sospechosos, el fiscal explicó que los tres aprehendidos, identificados como Darío Javier Martín (46), Fabián Paredes (44) y Federico Javier Fernández (34), son personas relacionadas con el transporte, quienes formaban parte de una manifestación o corte en la intersección de la ruta 65 y un acceso secundario que lleva a Las Flores.

Jara iba por la ruta 65 cuando sorteó el corte y siguió con su recorrido y, según testigos, en un momento hizo una exhibición del un rifle de aire comprimido, con el cual, no obstante, no amenazó a nadie, según indicó Arcomano. "Hay una supuesta exhibición de un rifle que tenemos que verificar (....) Guillermo lo habría exhibido, lo que ocasiona el enojo o la ira de otros, aunque para mí es irrelevante si lo exhibió o no", agregó el fiscal.

Así quedó el camión.

Tras ello, siempre de acuerdo a la pesquisa, un Peugeot 208 y otros dos vehículos salen en persecución de Jara, aunque los tripulantes del primer rodado "recapacitaron y avisaron al destacamento policial de Guaminí que un camionero iba con un arma y dan la vuelta", contó el funcionario judicial.

Según Arcomano, esos mismos testigos presenciaron el momento en el que una camioneta Fiat Strada, con dos personas "parapetadas en la caja", cruzan al camión de Jara y en ese momento advierten las "maniobras zigzagueantes de Guillermo y del inmediato despiste del camión que se incrusta en una banquina". Sobre las causas de la muerte, el representante del Ministerio Público Fiscal dijo que fue de "un piedrazo".

Los tres aprehendidos.

"El médico forense me dijo que tenía un pequeño hematoma en el pecho producto del golpe con el volante del camión y que la lesión mortal es un piedrazo en la sien que le destruye el cráneo con pérdida de masa encefálica. En el camión no había ningún otro indicio de que Guillermo se haya golpeado con otro componente de ese habitáculo", detalló.

En tanto, Arcomano calificó el hecho como "una decisión de dos o tres imbéciles que toman esa decisión como una forma de hacerle una venganza contra una personas que no quiso detenerse ante el piquete". Al ser consultado sobre otros posibles participantes, dijo: "En principio no advierto la intervención de otras personas más allá de las tres personas que están aprendidas. Toda la prueba que tengo hasta el momento me lleva a esa conclusión".