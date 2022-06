Acusan de acoso sexual a Diego Díaz y lo escrachan en redes sociales

Una entrenadora escrachó y denunció en las redes sociales al periodista deportivo Diego Díaz por acoso sexual. La mujer explicó en sus historias de Instagram un incómodo momento que debió vivir por culpa del hombre de la televisión.

La denunciantes es Juli Sagaseta, entrenadora e influencer, que en sus redes sociales cargó contra Díaz, quien no es la primera vez que está envuelto en una polémica de este tipo.

El relato de la joven en sus redes

La mujer contó que se encontraba entrenando en el gimnasio y "aparece un ser asqueroso, veo que se me acerca y me quiere decir algo. Me saco los auriculares y le digo '¿qué?' Se me vuelve a acercar, pegado literal sus labios a mi oído": '¿Cómo te vas a poner ese escote?".

Por el momento el periodista no se ha expresado

La joven indicó que en ese momento reaccionó al comentario y le respondió con indignación.

En el posteo que realizó etiquetó a Díaz, a quien además acusó de ir a los gimnasios para intimidar mujeres y le dijo que tal vez con este escrache "pares un poco y entiendas que a una mujer se la respeta siempre".

No es la primera vez que Díaz es acusado de acoso. En 2019, en twitter una usuaria lo tildó de "pedófilo", luego de que intentara hablarle reiteradamente a una menor de edad por las redes sociales.