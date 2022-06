Causa por abuso: citan a indagatoria a Sebastián Villa

La fiscal Vanesa González convocó a declaración indagatoria para el próximo 24 de junio al jugador de Boca Juniors Sebastián Villa en el marco de la causa que lo investiga por presunto abuso sexual de una expareja hace un año en un country de Canning.

Al explicar los motivos, la representante del Ministerio Público Fiscal manifestó que existen "elementos suficientes de la perpetración del delito de abuso sexual con acceso carnal de conformidad con lo normado por el artículo 119 tercer párrafo del Código Penal y motivo suficientes para sospechar que Sebastián Villa Cano ha participado en su comisión”.

Para ello tuvo en cuenta las declaraciones testimoniales, los informes psiquiátricos del futbolista y la joven denunciante entre otra prueba documental. Por ello: “Desígnese audiencia para el 24 de junio del corriente año a las 10.30 horas a fin que el imputado de autos comparezca a los estrados de ésta fiscalía a prestar declaración en los términos del artículo 308 del C.P.P.-“.

Recordemos que el pasado 7 de junio la fiscal de Esteban Echeverria pidió la inmediata detención del jugador de Boca Juniors, Sebastián Villa.

A la hora de justificar su pedido, la representante del Ministerio Público Fiscal aseguró que conforme surge de las pruebas la damnificada “ha sido precisa al indicar las circunstancias en que ocurrieran los hechos, identificando al encausado como su responsable, aportando horarios tanto de ingreso como egreso del lugar los que fueron corroborados con el informe requerido a la administración del Country Venado II, surgiendo del mismo a su vez el modelo y color de autos que ingresaran al lugar el día señalado, coincidiendo los mismos con los referidos por la víctima y testigos”.

Luego sumó: "Agregando a ello, las lesiones padecidas por la víctima, las que fueran descriptas en el reconocimiento médico legal y que fueran contestes con las observadas por Ayelén Navarro al momento que R.T.D. saliera del baño luego de ducharse con posterioridad al hecho, sin perjuicio de aquellas no visibles como los dolores vaginales que presentara desde el día anterior al momento del examen y debido a los cuales se le indicara analgésicos".

"Asimismo, sumando pruebas a los hechos he de hacer referencia a los videos y mensajes que aportara la víctima que fueran realizados al día siguiente del hecho y de los que se desprende la conversación mantenida entre ella con Villa Cano de los que surge 'el reconocimiento por parte de éste del hecho en cuestión al intentar convencer a la víctima de que no accionara judicialmente en su contra', conformándose así un cuadro probatorio que abastece las exigencias que esta etapa requiere”, añadió la fiscal.

A criterio de la fiscal González quedó probado que "entre el día 26 de Junio del año 2021 a las 22.00 horas y el día 27 de Junio del año 2021 a las 04.00 horas, Sebastián Villa Cano se encontraba junto a R.T.D. en el interior del domicilio situado en el lote 149 del Country Venado II ubicado en la calle Escribano Vazquez N° 3550 de la localidad de Canning, partido de Esteban Echeverría, más precisamente en el interior de un dormitorio de la vivienda, en momentos que ambos se encontraban acostados, el mentado Villa Cano comienza a insultarla a D, tomándola de los cabellos para luego pegarle una cachetada en el rostro, volviendo a tomarla de los cabellos por atrás a la altura de la nuca, instante que D le refiere que se quería ir, siendo que ante ello Villa Cano le hace traba con sus piernas colocándola en un estado de indefensión impidiendo así que la misma se retire del lugar, tomándola de la mandíbula, momento que la víctima lo empuja, logra soltarse y al querer retirarse del lugar. Villa Cano se levanta rápidamente para cerrar la puerta del dormitorio, y dirigirse nuevamente hacia D quien se hallaba vistiendo, cuando nuevamente la toma de la mandíbula, le levanta la cabeza, queriendo levantar el cuerpo de la misma desde su cara al tiempo que Villa Cano le refiere 'usted no me ama usted no me quiere usted no esta enamorada de mi como dice', tomando la mano de D y obligándola a que toque las partes intimas del nombrado, cuando al empujarlo para lograr zafarse, Villa Cano, con fuerza le saca el short a la víctima, abusando sexualmente de la misma accediéndola carnalmente vía vaginal, tomándola violentamente del cuello, tapándole la boca y la nariz para luego girar el cuerpo de la víctima poniéndola boca abajo intentando penetrarla analmente y no logrando ello, la vuelve a acceder carnalmente vía vaginal".

Aquel pedido fue rechazado por el juez de garantías Javier Maffucci Moore por lo que el futbolista llegará en Libertad a ejercer su acto de defensa.