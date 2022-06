Kevin Spacey, en libertad bajo fianza por cuatro delitos sexuales

El actor estadounidense Kevin Spacey, acusado en el Reino Unido de cuatro delitos sexuales contra tres hombres entre 2005 y 2013, quedó hoy en libertad bajo fianza tras comparecer por primera vez ante un tribunal de Londres.



El juez Tan Ikram, del Tribunal de Magistrados de Westminster, emplazó a la estrella de Hollywood, de 62 años, a una próxima vista el 14 de julio en el Tribunal de la Corona de Southwark, en el sur de Londres, informó la agencia de noticias AFP..



Galardonado con dos Oscar, Spacey, protagonista de películas como "Belleza Americana" (1999) y "Sospechosos habituales" (1995) y de la exitosa serie "House of Cards", fue acusado formalmente por la policía británica el lunes después de que la fiscalía de la Corona diera su visto bueno a finales de mayo.



El actor se declaró entonces "decepcionado" con esta decisión, pero aseguró que se presentaría "voluntariamente en el Reino Unido tan pronto como sea posible", algo que se concretó hoy.



"Me defenderé de estos cargos y estoy seguro de que se demostrará mi inocencia", afirmó en esa oportunidad.



Scotland Yard inició una investigación tras recibir denuncias contra el actor por presuntas agresiones que habrían sido en parte cometidas en el barrio londinense de Lambeth.



Allí se encuentra el célebre teatro Old Vic, del que Spacey fue director artístico entre 2004 y 2015, y que había lanzado una investigación interna tras recibir denuncias de miembros de su personal a raíz del estallido del movimiento #MeToo