Un joven intentó matar a su familia poniendo veneno en las pizzas

"Me tienen harto, me tienen cansado todas ustedes. Me tienen podrido", esa fue la justificación que dio el joven que intentó matar a su familia poniendo veneno para ratas en las pizzas que comerían. Una cuñada lo descubrió e impidió la tragedia.

El trágico hecho ocurrió en la localidad de Rivadavia, en San Juan cuando Braian Alexander Pérez fue acusado de intentar matar a su familia con veneno y lo condenaron a 2 años de prisión en suspenso indica Diario de Cuyo.

El intento de homicidio ocurrió el 9 de setiembre de 2021 en una propiedad ubicada en Lote Hogar 34, cuando el joven sacó un recipiente que contenía el veneno y colocó una cantidad importante en las prepizzas que se estaban cocinando en el horno eléctrico.

Minutos más tarde su cuñada intentó abrir el horno para ver cómo iba la cocción y el sujeto se lo impidió, lo que llamó la atención de la mujer. Durante el forcejeo alcanzó a ver que la superficie de la pizza estaba llena de un polvillo blanco y cuando lo increpó a su cuñado, lejos de ocultarle el hecho le dijo: "Me tienen harto, me tienen cansado todas ustedes".

A casi un año del hecho, Pérez reconoció el hecho ante la Justicia y fue sometido a un juicio abreviado donde recibió una condena de 2 años de prisión condicional por tentativa de homicidio. Además, la Justicia le impidió acercarse a las víctimas.