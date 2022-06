Cuál es la posible causa del incendio en el teatro de Godoy Cruz

Esta madrugada, vecinos de Godoy Cruz y artistas mendocinos se despertaron con una terrible noticia: el Teatro Enkosala Gladys Ravalle se incendió y las pérdidas fueron totales. Aunque aún se intenta establecer las causas, algunas hipótesis tienen más fuerza que otras. Vecinos y encargados de la sala dialogaron con MDZ sobre el hecho.

"La vecina que vive al lado sintió detonaciones y se despertó. Miró afuera y se dio cuenta que se estaba prendiendo fuego. Me llamó de manera urgente y me dijo: 'Se está prendiendo fuego todo'. Cuando llegué ya no había nada", dijo Diana Moyano, una de las encargadas del Teatro a este diario.

El terrible incendio se produjo minutos antes de las 5 de este viernes y, en tan solo 15 minutos, el fuego consumió todo. "Nada quedó, solo los baños que estaban afuera", explicaron algunos de los profesores que venían a dar clases de teatro al lugar.

Las imágenes del incendio.

Mientras los efectivos policiales, personal de Bomberos y de seguridad vial trabajaban en la zona, profesores y funcionarios de Gobierno estuvieron en la puerta para conocer la situación en la que quedó la Enkosala Gladys Ravalle. Las lágrimas y los abrazos fueron la forma de expresar el dolor que produjo esta pérdida.

"No tuvimos que lamentar ninguna pérdida humana por suerte, pero esto nos duele. Vamos a ver si pedimos otro lugar para, al menos, poder dar clases. Es muy triste y agradecemos que el fuego no se pasó a las casas de al lado", agregó Moyano.

Por su parte, vecinos de la zona se acercaron hasta la puerta del Teatro Gladys Ravalle y remarcaron que escucharon las bocinas de los Bomberos, pero "nunca imaginaron que se había prendido fuego el teatro". Con ese mismo sentir y lágrimas en los ojos, otra vecina y sus dos hijos miraban de cerca el trabajo de las autoridades.

"Los traje para que miraran, porque uno viene a clases acá", dijo una mamá señalando a sus hijos. Y agregó: "Cuando vieron el incendio en la tele se les caían las lágrimas".

Aún se intentan establecer las causas.

Qué pasó en el Teatro

Aunque los peritos aún se encuentran trabajando en el lugar, algunas hipótesis comienzan a tomar fuerza. Si bien en un primer momento se hablaba de alguna falla eléctrica, profesores y autoridades del espacio de arte confirmaron que "ayer antes de irse cortaron la electricidad y todos los elementos. Eso lo hacemos todos los días, no creemos que sea eso".