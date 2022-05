Estafas: le robaron la identidad y ofrecen préstamos falsos a su nombre

Un joven mendocino es víctima de una pensada estafa: delincuentes le robaron la identidad en las redes sociales y ofrecen importantes préstamos a su nombre. Hay más de 50 víctimas en todo el país y si bien hay una denuncia hecha, los falsos perfiles siguen activos.

Todo comenzó en agosto de 2021 cuando Mauro Méndez (30) puso en venta su auto por la red social Facebook. A los pocos días, un hombre le escribió interesado en el vehículo y lo llenó de preguntas. El sujeto le dijo que era de San Juan y pronto viajaría a Mendoza para concretar la compra, pero antes de hacerlo le pidió a Méndez que le enviara la foto de la cédula verde y del DNI con la excusa de comprobar el dominio del vehículo y el estado de multas.

Incrédulo, el joven lo hizo y tras recibir las imágenes, el interesado comprador desapareció.

Méndez supuso que la venta no se concretaría con este hombre, por lo que siguió con la publicación. Lo que nunca imaginó es que días después empezaría a recibir mensajes de diferentes personas de distintas provincias diciendo que venían a Mendoza para concretar la compra.

El método de la estafa

"Era gente con la que nunca había hablado. Una vez un hombre me envió un mensaje diciendo que estaba en camino desde Buenos Aires para comprar el auto", explicó Mauro a MDZ.

Fue entonces que comprobó que alguien más había publicado la foto del auto con sus datos y se hacía pasar por el propietario.

Méndez hizo la denuncia online, pero en el Poder Judicial le dijeron que si las víctimas de las estafas no se presentaban nada podían hacer al respecto.

Los días pasaban y los estafadores buscaron nuevas modalidades para sacar dinero. Esta vez por medio de préstamos familiares. Los delincuentes, con la foto y los datos de Méndez, abrieron dos páginas de Facebook donde ofrecen dinero solo con el DNI. Los montos van de los 50 mil pesos a los 500 mil con bajo interés. Uno de los perfiles

La estafa radica en que para acceder a un préstamo los interesados primero deben hacer un depósito bancario y, supuestamente, después recibirán el dinero. Pero una vez que lo hacen, los estafadores los bloquean y hasta cambian el número de teléfono. El otro perfil

En las páginas se leen comentarios de varios damnificados que cayeron en la trampa. Algunas de las víctimas A pesar de los mensajes, los estafadores siguen ofreciendo dinero

Por otro lado, como los delincuentes hablan a nombre de Méndez, los mensajes con amenazas para el joven no cesan. Una de las víctimas se comunicó con el verdadero Mauro

"Estoy preocupado y no sé qué hacer. Hay gente que me increpa y hasta le llegan mensajes a mi mamá diciendo que soy un estafador, cuando es mentira. Una señora me mandó un audio llorando porque le habían sacado plata y nunca recibió el préstamo", sostuvo el joven que quiso dar a conocer el hecho para que no haya más víctimas.

"Deben haber más de 50 personas que han sufrido las estafas de estos tipos. Es más hasta una vez vino a mi casa un hombre que decía ser de la Policía y me dijo que podía solucionar el tema y me pedía a cambio $20 mil. Creo que formaba parte de los mismos estafadores", agregó. El joven intentó increpar al estafador

Por el momento los perfiles siguen activos y la gente sigue pidiendo dinero. La Justicia espera que las víctimas denuncien su caso para poder avanzar en la investigación.