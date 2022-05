Defendía a una mujer trans acusada de abuso pero lanzó una polémica frase en pleno juicio

Un abogado de La Rioja quedó en el ojo de la tormenta tras pronunciar polémicas frases para defender a una mujer trans, acusada de abusar sexualmente de sus tres sobrinos menores de edad. El letrado sostuvo que "como no está probado que la mujer tenga sus genitales, no está probada la penetración y, por ende, no habría existido el abuso".

El hecho se produjo este miércoles durante los alegatos de cierre del juicio, los cuales se realizan antes del veredicto final. En ese contexto, el Tribunal de la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de La Rioja, integrado por los jueces Sara Alicia López Douglas, Karina Daniela Cabral y Jorge Gamal Abdel Chamía, llevaba adelante el juicio contra Yovana A.R.V., acusada de abusar sexualmente a tres de sus sobrinos menores de edad.

Según la presentación de la denuncia, los abusos sexuales de los cuales se la acusa ocurrieron entre 2015 y 2016, cuando la imputada convivía con los tres menores y su hermana. En ese contexto, cuando la madre de los menores se iba a trabajar, Yovana habría atacado al niño mayor, de 9 años, a través de violencia física y amenazas.

En términos generales, explican que todos sufrieron manoseos y distintos actos de contenido sexual. En tanto, al niño de 7 y al menor de algunos meses los habría tocado.

Al realizar los alegatos de cierre, Daniel Moreno, el abogado defensor, sostuvo frente al Tribunal que el juicio "no se probó que Yovana tenga genitales masculinos, con lo cual no se puede asegurar que haya accedido carnalmente a uno de los menores". De esta manera, afirmó que ninguno de los hechos que se le acusan quedaron debidamente probados y, por esto, Yovana goza del principio de inocencia.

Por su parte, desde el Ministerio Público Fiscal de La Rioja, sostuvieron que no se habían reunido los elementos suficientes para sostener la acusación de abuso sexual agravado por la preexistencia de la convivencia en perjuicio de su sobrino de pocos meses de edad. En tanto, mantuvieron la acusación en perjuicio de sus sobrinos de 10 y 7 años, en base a los informes médicos que comprueban la existencia de acceso carnal y los análisis psicológicos que remarcan los problemas escolares, angustia y ansiedad que sufren los niños.