La médica que podía complicar a Villa no declaró y dijo que "está enferma"

La jornada de este viernes resultaría clave para la causa en la que se investiga al jugador de Boca, Sebastián Villa, por el abuso hacia una joven. Tras tres declaraciones que confirmaron el abuso, el relato de una médica que atendió a la joven durante las horas posteriores era fundamental. Sin embargo, la doctora no fue a declarar y afirmó que "está enferma".

Se trata de la médica ginecóloga que atendió a la joven en el Hospital Penna, dos días después del hecho denunciado. La mujer debía presentarse a declarar este viernes, pero se excusó al decir que "estaba enferma". Frente a esta situación, la declaración de la especialista en ginecología deberá pasarse a la próxima semana, aunque hasta el momento no hay una fecha confirmada.

En el expediente presentado, hay dos documentos que resultan clave: una constancia en donde se certifica que la víctima concurrió al hospital y, por otro lado, un certificado en donde la médica escribió que la joven tenía una cervicopatía periorificial. Con esas pruebas, la Justicia necesitaba corroborar la firma, letra y el sello de la profesional de la salud y tratar de conseguir algún tipo de detalle sobre los hechos.

El caso de Villa no pasó desapercibido y, el presidente Alberto Fernández afirmó este mismo viernes que "la sociedad argentina no puede soportar más conductas" de abuso sexual y afirmó que "no existe ninguna posibilidad de admitir que alguien por su sexo someta a otro"

"Cuando pasa, tenemos que ponernos al lado de la víctima", dijo el Presidente en declaraciones formuladas esta mañana a la FM Radio Con Vos, al ser consultado sobre el futbolista colombiano Sebastián Villa.

Imputado

Este jueves, Sebastián Villa fue imputado por el delito de abuso sexual tras la denuncia de una joven de un hecho ocurrido en julio del año pasado. La defensa pedirá pericias para la víctima que podrían realizarse en los próximos días. Por el momento se desconoce si el fiscal solicitará la detención del deportista.

Al respecto, el abogado de la víctima, Roberto Castillo, sostuvo que Villa podría ser citado a indagatoria en los próximos días y hasta podrían pedirle la prisión preventiva.

En cuanto a la defensa del jugador pidieron pericias psiquiátricas y psicológicas para la víctima que le realizarían en los próximos días. La fiscal Vanesa González citó para este viernes a declaración testimonial a la médica del Hospital Penna que atendió a la denunciante -de quien se preserva su identidad- y que le aconsejó realizar la denuncia porque tenía lesiones compatibles con un abuso sexual.

Esta es la segunda denuncia contra el futbolista colombiano y goleador de Boca, ya que en abril de 2020 su expareja, Daniela Cortés, también colombiana, lo acusó de lesiones y amenazas, en un caso que ya fue elevado a juicio y que podría resolverse en un proceso abreviado.

De hecho, la fiscalía le propuso una pena de dos años de prisión en suspenso y ahora la defensa deberá decidir si llegan a un acuerdo para evitar el juicio oral.