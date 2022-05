Mató a golpes a su beba de cuatro meses y lo condenaron a perpetua

El brutal crimen de una beba de 4 meses finalmente tiene a un culpable: su padre. Este jueves la Justicia lo condenó a la pena máxima mientras que la madre de la pequeña fue absuelta. El terrible hecho ocurrió en 2019 en Catamarca.

A finales del 2019 la pequeña fue llevada por sus padres el hospital Aimogasta en La Rioja. Presentaba un fuerte traumatismo de cráneo que le provocaron broncoaspiración y paro cardíaco. Murió a las pocas horas.

La necropsia confirmó que murió a causa del politraumatismos. Asismismo, tenía fracturas en el brazo y lesiones compatibles con maltrato. Debido a esto, los médicos pidieron la intervención de la Justicia y de inmediato los padres fueron detenidos e imputados por homicidio agravado por el vínculo.

Durante la investigación, la defensa de la mujer pidió su libertad y alegó que en el momento del golpe se había marchado de la casa.

Ambos llegaron a juicio acusados del mismo delito. En la primera audiencia, la mujer declaró: “Me explicaban en términos médicos; no entendía. La bebé falleció el 25 de abril y le hacen la autopsia. Una psicóloga me dijo ‘tu hija no se ahogó; te la mataron a golpes’. Él tomaba y decía que la bebé no era hija de él. No entendía hasta que pasó lo que pasó. En el penal entendí que me iba matando a mi hija”.

Por su parte, el hombre, identificado como Juan Antonio Olivera sostuvo: “Discutíamos mucho; me celaba. Ella decía que era mujeriego. Cuando discutíamos, ella se desquitaba con la bebé. Cuando nos arrestaron, ella dijo ‘quedate tranquilo, yo me hago cargo. Me decía que mi hija era inquieta y que se golpeaba en el coche”.

Este jueves el juicio llegó a su fin y el tribunal de la Cámara Penal de Catamarca, integrado por los jueces, Patricia Olmi, Marcelo Soria y Jorge Rolando Palacios, de manera unánime, declaró culpable a Olivera y lo condenó a prisión perpetua, mientras que absolvió a la mujer en un fallo unánime.