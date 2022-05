El empresario que generó el accidente en Palermo dice que "no recuerda nada"

El empresario Roberto Patricelli, detenido e imputado por el choque en el que murieron dos jóvenes el domingo en Palermo, afirmó que "no recuerda nada de lo que pasó" producto del golpe que recibió. El hombre manejaba a más de 150 kilómetros por hora y tenía 0,51 gramos de alcohol en sangre.

Patricelli fue imputado este martes por homicidio con dolo eventual, lesiones agravadas y lesiones leves. La indagatoria del empresario de 57 años se prolongó durante más de cinco horas en la Fiscalía de Flagrancia Norte N°7 de la Comuna 13 porteña. Allí, "hizo una exposición y no respondió preguntas porque la fiscalía le iba a preguntar sobre el momento del accidente, del que no recuerda nada", sostuvo su abogado defensor, Diego Olmedo.

A la salida de la indagatoria, Olmedo declaró al canal TN que su defendido "no puede recordar la mecánica del accidente. Por efecto del golpe tiene un problema de memoria. Ha ocurrido un lapso que no puede descifrar, ahora está yendo a los médicos por eso. Lo vamos a hacer analizar por médicos que digan algo serio y sensato".

El letrado sostuvo que Patricelli tuvo un "bloqueo, no estaba en estado de ebriedad" al momento en que embistió con su vehículo, a 150 kilómetros por hora, a tres automóviles, el domingo por la noche, frente al hipódromo porteño de Palermo, con un resultado de dos jóvenes muertos, de 15 y 20 años y nueve lesionados. A su vez, el test de alcoholemia dio positivo con un resultado de 0.51gr/l.

Qué pena le cabe

El abogado agregó que la Fiscalía imputó a su defendido de "homicidio con dolo eventual, lesiones agravadas y lesiones leves", cuando inicialmente lo había sido por homicidio culposo, y que Patricelli "no se negó a responder durante la indagatoria de hoy, sino que hizo una exposición, porque las preguntas de la fiscalía iban a ser sobre ese momento que no recuerda".

Sobre la imputación al empresario detenido, Olmedo dijo que el Código Penal "establece dos situaciones, el homicidio culposo o con dolo eventual, que es el que cree la Fiscalía que ocurrió".

"Hace unos años se aumentaron las penas del homicidio culposo justamente para analizar este tipo de casos, velocidades, mayor cantidad de muertes, etc, con lo cual trasladar una situación de esta naturaleza a un homicidio simple, a mi modo de ver, es una enormidad, porque el propio legislador, en su momento, aumentó penas y analizó este tipo de situaciones para ponerlas en el marco de un homicidio culposo".

Y agregó: "Ese homicidio culposo es el que debería hoy recrearse en la figura de Patricelli, porque justamente lo que le imputan son todas aquellas actividades vinculadas al 84 bis que es el homicidio culposo agravado".

Por su parte, el abogado del empresario imputado agregó que van a analizar la situación "para demostrar que una breve ingesta de alcohol al mediodía no puede hacer que una persona seis o siete horas después esté en estado de ebriedad". Respecto de las consecuencias del accidente, Olmedo dijo que Patricelli "está muy compungido porque no tuvo ninguna intención, es una persona buena, de familia, no salió a matar, iba con sus hijas".

"No puede decir 'estoy arrepentido de haber subido a un auto en estado de ebriedad' porque eso no pasó", añadió.

Patricelli está "incomunicado", precisó el abogado, y anunció: "vamos a tener una audiencia con el juez subrogante del juzgado 16 y hay una audiencia por el análisis de la prisión preventiva que pidió el fiscal, en la que vamos a dar los motivos por los cuales no deben darse los requisitos del dolo eventual", según su opinión.