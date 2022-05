Locura: golpeó a su madre por el plato de comida que le sirvió

Despertó a las 14 horas y fue directo a la mesa. De familia humilde, su madre de casi 60 años, estaba terminando de realizar un guiso que había cocinado. Sin embargo, al hombre santiagueño de 35 años no le importó y terminó golpeando a su madre por algo insólito: el guiso no tenía carne y casi nada de pimentón. Tras esa situación, quedó tras las rejas.

El hecho sucedió este jueves en Santiago del Estero y efectivos policiales debieron ir a buscarlo hasta el domicilio. Aunque la tolerancia no era parte de su rutina, ese día pegó un golpe en la mesa y le gritó a su madre porque la comida no tenía carne ni tomate. Avergonzada, su madre le respondió: "No tenía plata, hijo".

Ante la respuesta de su madre, el hombre decidió ahondar más en el hecho y comenzó a insultar a su progenitora. "Este guiso de m... no quiero", fue la frase que resaltaron los voceros policiales. Tras esas contundentes palabras, le lanzó dos cachetadas directas al rostro y no dijo nada más.

Los gritos llamaron la atención de los vecinos quienes decidieron llamar al 911 y alertar sobre la situación. Media hora más tarde, la fiscal Analía Nóblega Rayó, del Ministerio Público Fiscal de Santiago del Estero, ordenó la aprehensión del hombre por "lesiones calificadas por el vínculo".