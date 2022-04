Advierten sobre una nueva modalidad de estafa: qué es importante saber para no caer

Ayer MDZ publicó una nota titulada "Le robaron a una influencer y estafaron a decenas de sus seguidores". A partir de esto, una lectora, Magalí Rubira, se comunicó con el medio y contó su caso. Sus seguidores fueron víctimas de una estafa muy similar, pero con tintes más complejos aún porque le crearon una billetera virtual a su nombre y aún no logra solucionar el problema en el que quedó inmersa.

Tal y como pasó con la influencer Sabry Rodriguez Cuack, a Magalí -quien sólo usa su red social como esparcimiento y no tiene más de 1300 seguidores- le hackearon su cuenta de Instagram pero también su correo electrónico. Desde ahí, como ella es clienta de Tarjeta Naranja pudieron hacer una billetera virtual a su nombre con la aplicación Naranja X, que Magalí no usaba.

Después publicaron en sus historias: "Buen día! Vendo 600 dólares de urgencia a 188 pesos!! Interesados enviarme privado". Teniendo en cuenta que el dólar blue se consigue en alrededor de 200 pesos, muchas personas se vieron tentadas por el posteo y se contactaron con Magalí mediante Instagram.

Victoria, por ejemplo, fue sólo una de las víctimas:

Los estafadores, que tenían tomada la cuenta de Magalí Rubira le decían a los interesados "el problema es que los vendo por un pago que necesito realizar! Vos podés hacer transferencia?" y cuando la persona accedía, le pasaban el CBU de la billetera virtual creada en Naranja X, que figuraba a nombre de Magalí Rubira, pero a la cual accedían los delincuentes.

"Genial, el CBU figura a mi nombre", respondían del otro lado. Efectivamente, quienes iban a realizar la transferencia, veía que estaba depositando a una cuenta a nombre de M D Rubira. ¿Qué hacían luego los estafadores? Desde la billetera virtual de Naranja X a nombre de Magalí, se transferían a distintas cuentas suyas.

Denuncia debilidad en el sistema de seguridad

Magalí Rubira ha hecho las actuaciones legales correspondientes. El expediente penal es el P-35569/22, está en la fiscalía 19 del doctor Santiago Garay, bajo la calificación "Defraudación mediante manipulación informática".

Además, contó a MDZ: "Envié una carta documento a Tarjeta Naranja, porque no me solucionaban nada: en el 0-800 no me atendían, en Whatsapp me mandaban un mensaje automático donde me decían que me enviarían un correo electrónico, pero yo lo tenía hackeado. Entonces me dejaban de hablar".

El día que advirtió la estafa Magalí, quien es cardióloga y trabaja en un hospital de Mendoza, cuando salió de trabajar, según cuenta, fue a una sucursal de Tarjeta Naranja. "Demoraron una y media en bloquear mi cuenta. Mientras tanto, los delincuentes hicieron 4 transacciones en mi cara. ¡No sabés qué impotencia!".

"Ese CBU figuraba con mi nombre y mi cuit. Por lo tanto no sólo me robaron una red social sino totalmente mi identidad. Estoy muy enojada con Naranja porque no se hacen cargo, no te dan contención, no tienen un sistema de seguridad, se hicieron un montón de transacciones dudosas y nadie los frenó", siguió quejándose la víctima.

"Cuando llegué a Naranja y les expliqué que estaban usando un CBU de una Naranja X que yo desconozco, me dijeron que baje la aplicación y que inicie sesión colocando 'olvidé mi clave'. Como mi correo estaba hackeado, cosa que yo hasta ese momento no sabía, te redirigen al mail desde la página de ellos, entonces ahí pude entrar y me di cuenta de que en mi cuenta habían un montón de transferencias. Hice captura de pantalla de las personas que transfirieron y hacia qué CBU de destino se mandaban la plata, por eso tengo los nombres y apellidos. Estaba yo ahí y aún así demoraron una hora y media en bloquear mi cuenta y en ese momento se hicieron 4 transacciones de mucho dinero, pero no hacían nada".

Finalmente, cuando logró bloquear el acceso a su cuenta de los estafadores, Magalí, según dijo, pudo retener 42 mil pesos que no alcanzaron a transferirse a una cuenta de los delincuentes. Sin embargo, ninguna de las víctimas ha tenido aún respuesta a la estafa en la que cayó.

MDZ se comunicó con el área de prensa de Naranja X para conocer más sobre lo ocurrido y las medidas de seguridad que recomiendan. Desde el departamento respondieron que "Naranja X están revisando el caso internamente y prefieren no participar con testimonio hasta no tener claridad de qué pasó".