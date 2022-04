Un enfermero afirmó que "no hizo nada" pero violó y manoseó a sus hijos

"Me juzgan por mis antecedentes, yo no hice nada", dijo un enfermero sanjuanino de 37 años. Sus últimas palabras no cambiaron el rumbo del juicio y, al final, fue condenado a 4 años de cárcel por abusar de su hijo de 13 años. Sin embargo, tiene antecedentes por abusar a su hijastra.

Los jueces Matías Parrón, Alberto Caballero y Javier Figuerola lo favorecieron con la pena ya que desestimaron un ataque sexual gravemente ultrajante, como sostuvo la fiscalía. En concreto, fue condenado por abuso simple agravado por el vínculo.

Pese a los cuatro años de condena, otros pesan sobre su espalda. En 2015, un juez de la Sala 1 de la Cámara Penal le dio 9 años de cárcel por haber manoseado y violado durante ocho meses a su hijastra, quien entonces también tenía 13 años. Ese hecho ocurrió entre mayo de 2013 y enero de 2014, cuando la niña se animó a contarle a su madre.

Por este motivo, la existencia de este antecedente llevó a los jueces a unificar las condenas en una sola, con el total de 13 años de cárcel. Mientras, el enfermero se encontraba en libertad condicional, hasta que salió a la luz una posible situación de abuso.

Para el abogado defensor, Ricardo Lorenzo Mira, el fallo debe impugnarse para que sea revisado por un tribunal superior. De acuerdo a su opinión, el tribunal omitió considerar una prueba clave: el psicólogo propuso que el niño pudo haber mentido debido a un golpe en la cabeza que dejó daños neurológicos y eso puede comprobarse.

‘Estadísticamente está probado que un 40 por ciento de la población afectada por problemas neurológicos a causa de situaciones traumáticas, miente’, dijo el abogado.