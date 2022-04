Denuncian nuevos hechos de violencia policial en Mendoza

A tan solo algunos días de conocerse una serie de videos que denuncian el accionar policial en el centro del departamento de Godoy Cruz, otro video muestra una realidad cercana, pero en otro punto del departamento. Según el testimonio de vecinos de una popular barriada, los enfrentamientos son frecuentes y remarcan que "están hartos". Ahora, algunas personas decidieron responder a las balas con más balas.

Nueve detonaciones. Eso es lo que se escucha en un video que comenzó a circular por las redes sociales y que denuncia violencia policial en el barrio La Gloria, ubicado en el departamento de Godoy Cruz. Si bien se logra ver la llegada de efectivos policiales a la zona, poco se puede entender, a excepción de silbidos que denotan el descontento de la gente.

Para quienes alguna vez han pasado por la zona, los móviles policiales circulan constantemente. Quizás, por ser considerado un barrio complejo. Sin embargo, los vecinos no lo ven de esta manera. Tras un nuevo episodio, se colmaron de hartazgo y decidieron contar la situación.

"El sábado en la mañana estábamos grabando el video de una canción de un amigo y vino la Policía motorizada y nos empezaron a tratar como ladrones. Nos insultaron y golpearon, y mis amigos empezaron a defenderse y gritarles: 'Lo mismo que anoche', teniendo en cuenta el problema que hubo el viernes con otro grupo de artistas y policías", dijo Enzo a MDZ.

Al darse cuenta de que no podían continuar defendiéndose, el grupo de jóvenes decidió salir del descampado ubicado en calle Terrada y esconderse en sus casas, pero "los policías nos corretearon". "Se metieron a las casas, siguieron pegándonos y agredieron también a las madres y hermanas que salieron a nuestra defensa".

Así quedaron tras el episodio del fin de semana.

El joven relató que, minutos más tarde, llegaron al lugar "una exagerada cantidad de policías en motos, móviles, camionetas y autos particulares". En ese contexto, denunciaron que los uniformados empezaron a disparar a los vecinos que estaban intentando frenar el problema.

"Lamentablemente había gente del barrio que respondía de la misma manera a los policías. Y hasta ahora caen autos particulares con policías, que reconocemos, y detienen o le pegan a los que capaz están sentados en una esquina o a los que van caminando por los pasillos". Y agregó: "La excusa siempre es que son chorros o traficantes".

Balas contra balas

Durante el último tiempo, la llegada de uniformados al barrio La Gloria no es tomada de buena manera y cada vez son más las balaceras que se presencian. Incluso, durante las últimas semanas se habló de una sola cosa: prender fuego la comisaría "para que no hayan más policías por el barrio".

En diálogo con este portal, vecinos de la misma barriada explicaron que "ya no se puede vivir así". "El domingo por la tarde tuvimos un tiroteo entre gente del barrio y un auto blanco, que es de policías de investigaciones".

La escena fue compartida por los mismos, quienes grabaron el episodio con sus teléfonos celulares, desde su ventana y a pocos metros del cruce de balas. En las imágenes se puede ver el momento exacto en el que dos jóvenes del barrio corren hacia una calle central y comienzan a disparar. Segundos más tarde aparece un auto blanco, pero lo extraño es que decide quedarse en ese lugar, mientras los disparos se dirigían hacia él.

En tanto, durante la noche de ese mismo día se produjo otra situación similar. Un hombre a bordo de una moto frenó en el medio de la calle y tuvo una acalorada discusión con un integrante del barrio. "No, no cumpa, hermano si yo no hecho nada", dice uno de ellos. En ese contexto, el hombre de la moto lo amenazó: "Quiero que te pongan en la misma comisaría que te voy a dar un culatazo. Ya te venís. Eso es lo que vos hacés". Luego, dos disparos y gritos desesperados.

Aunque la escena no se logró comprender en su totalidad, ya que el video dura solo algunos segundos, gente de la zona indicó que se trata de un familiar de uno de los policías del barrio. "Los familiares vienen bastante. A él lo vieron otros vecinos por la cuadra y lo intentaron echar".

Finalmente, pese a la complejidad de la situación, remarcaron la necesidad de vivir tranquilos y sin enfrentamientos.