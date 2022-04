El doloroso adiós de la pareja de la joven atropellada en El Challao

"Hoy es el peor día de mi vida", dijo Osvaldo Sandez, la pareja de Andrea Morales (27), la joven atropellada en la rotonda del Challao. Tras permanecer más de 20 días internada en el Hospital Central, este miércoles se confirmó su muerte. Dolor y conmoción por su partida.

"Dios te tenga en la gloria mi guerrera, mi reina, mi luz, mi amor, mi vida entera", comenzó escribiendo Osvaldo, su novio desde hace cuatro años. Y agregó: "Con vos se van todos mis besos, caricias y sonrisas".

Desde hace algunos días, el joven remarcaba "que no iba a bajar los brazos" y le dedicaba mensajes de amor a Andrea, quien se encontraba en estado delicado y hemodinamicamente inestable. Además, se sumó al pedido de oración que llevaba adelante la familia de la joven.

"No nos sueltes la mano amor de mi vida, te seguimos rezando noche y día. Te amo y te espero con todas mis fuerzas y la de todos los que te aman".

La joven se encontraba cada día más inestable.

Sin embargo, Andrea falleció. La joven tenía 27 años y estaba en terapia intensiva del Hospital Central luego de ser víctima de un terrible accidente vial en la rotonda del Challao, en Las Heras, Mendoza. Hace algunos días, un parte médico remarcaba que había sido sometida a una esplenectomía para extraerle el bazo, se encontraba con asistencia respiratoria y su estado de salud en general era muy grave.

"Vuela alto mi ángel precioso, siempre te voy a llevar en mi cuerpo, mi mente y mi alma", dijo su novio hace algunas horas. "Hoy es el peor día de mi vida, un día que nunca voy a olvidar, el cual me va a pesar toda la vida, no entiendo como la vida me arrebato lo más preciado para mi", finalizó.

El dolor inundó los corazones de amigos y familiares y, una de las amigas de Andrea, también la despidió por sus redes sociales. "Dale fuerzas a tu compañero, a tu familia. Que descanses en paz amiga, siempre vamos a recordarte con esa alegría. Ahora más que nunca vamos a luchar por vos... por ellos".

Aquellos que la conocían, la describían como una joven trabajadora, alegre y honesta. Una luchadora por lograr la equidad en la sociedad. Era amante de los animales y defendía el cuidado de la naturaleza. "Llena de vida", remarcan sus familiares. La joven estaba involucrada en el cuidado de los animales y en su protección.

El caso

El accidente tuvo lugar cerca de la medianoche en El Challao, cuando Jorge Roberto Diaz (62) conducía por la Av. Champagnat y, al realizar la rotonda ubicada en Regalo Olguín, Las Heras, perdió el dominio del vehículo e impactó de lleno contra Pablo Maximiliano Navarro Bermejo (26), Daiana Tamara López (19) y Andrea Morales (27), quienes se encontraban sentadas al borde del cordón de la calle.

Según algunos testigos que lo habían visto por la Av. Champagnat, Díaz venía utilizando el celular mientras conducía su Mercedes Benz C300. Producto de esta situación, Pablo Navarro Bermejo y Dayana López fallecieron en el acto. Por su parte, Andrea Soledad Morales fue internada en el Hospital Central con politraumatismos, múltiples fracturas costales, fractura de pelvis, neumotórax y finalmente murió este miércoles 13 de abril.