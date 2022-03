Iba a 200 km/h, chocó a 7 autos y mató a una persona: "Me perseguía el diablo"

El barrio General Bustos, en la capital de Córdoba, vivió un momentos angustiantes luego de que un joven de 19 años chocara contra siete autos y matara a un motociclista. Al intentar justificar su accionar, dijo que lo "perseguía el diablo".

El joven fue identificado como Franco Nicolás Cabrera Guevara, de 19 años, y conducía a casi 200 kilómetros por hora cuando chocó a una fila de siete autos que estaban estacionados.

Sin embargo, en el camino hacia la colisión, Cabrera Guevara impactó de lleno con Gonzalo Uliana, un motociclista de 29 años. Al recibir el golpe, Uliana salió despedido hacia el jardín de una casa del barrio y murió.

El velocímetro de la Jeep Grand Cherokee en la que iba a bordo quedó clavado en los 200 kilómetros por hora y la rueda delantera de la camioneta salió volando. Además, golpeó a otra camioneta que terminó encima de la vereda, con los hierros retorcidos.

Luego del brutal episodio, el joven de 19 años se bajó del vehículo e intentó huir a pie, pero fue detenido por los vecinos que presenciaron el hecho. Uno de ellos particularmente explicó a medios locales que Cabrera Guevara dijo: "Me perseguía el diablo".

Así quedó el vehículo.

"Estaba muy perdido, decía que lo perseguía el diablo. Cuando le pregunté qué había tomado me dijo que estaba limpio y que hizo solamente esto porque lo perseguía el diablo como en una película", relató un testigo a El Doce TV.

El hombre destacó que estaba por ir a buscar a la hija a la escuela cuando escuchó una explosión. "Luego se ven autos en la vereda, por todos lados, un desastre. Cuando vengo a ver donde cae la camioneta, porque salió volando, se bajó este chico jovencito y se quiso escapar, pero con otros vecinos lo corrimos y lo alcanzamos". El joven fue detenido por los vecinos.

En tanto, otro de los testigos estuvo a solo algunos segundos de ser una víctima más. El hombre se encontraba afuera de su casa, revisando un tren delantero cuando lo vio. "Me corrí justo porque si no me pasaba por arriba. Es increíble".

El vecino explicó que el joven de 19 años había pasado cinco minutos antes por la misma zona. "Pasó a la misma velocidad, dobló en Juan B. Justo en contramano y no sé por qué volvió a pasar por acá", expresó.