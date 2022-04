Un joven denunció que lo quieren matar por "lindo"

Una rara denuncia realizó un joven a los medios de Misiones al decir que querían terminar con su vida porque es "lindo" y tiene "suerte con las mujeres". El denunciante sostuvo que es perseguido por tener mucho éxito y teme ser asesinado.

Elías De Sousa vive en San Vicente y convocó a los medios de la zona para denunciar que es perseguido por personas importantes que quieren matarlo. Según el joven, los sospechosos lo interceptan en su camino y lo amenazan con matarlo y hasta con castrarlo.

Las amenazas habrían comenzado años atrás y continúan hasta la actualidad. La causa de las intimidaciones fue la que generó la sorpresa de los periodistas: el joven indicó que teme que terminen con su vida porque "es lindo".

"Este tipo es mágico, sabe todas las cosas, las guainas lloran por él y él va a descubrir todo de nosotros en San Vicente”, indicó que joven que fue la insólita amenaza.

El joven es conocido en la zona como "Fideozihno" y aclaró que si bien quiso realizar la denuncia en la comisaría, los uniformados no quisieron asentarla.

“Había una oficial que dijo que me quería, y ellos me tienen celos, pero la suerte me la dio Dios, es así”, sostuvo el joven a portal Misiones online.