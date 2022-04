Caso Dalmasso: una testigo dio un dato revelador sobre Nora

Durante el juicio que se realiza para intentar determinar si Marcelo Macarrón es el asesino de su esposa, Nora Dalmasso, una testigo dio un detalle revelador de algo que ocurrió una semana antes del crimen.

En una audiencia de debate en los tribunales de Río Cuarto este jueves declaró Francisca Andrada, una empleada que desde hace más de 30 años trabaja en la casa de los padres de Nora.

Andrada ratificó su declaración durante la instrucción de la causa y dijo que una semana antes del crimen vio a Nora llorando y al consultarle qué le pasaba, la mujer dijo que "que estaba cansada, me dijo 'este hijo de puta me tiene cansada, lo que va a lograr es que me voy a separar…'”, en referencia a Macarrón.

Luego, escuchó a Nora decirle a su padre "Marcelo me tiene cansada, porque lo que me pagan en la cochería es una miseria”.

Nora fue asesinada en su casa

Para el fiscal que elevó la causa a juicio oral, “la cuestión económica" fue "un factor central en la desavenencia” entre Nora y Marcelo y que, al momento del crimen, existía "una situación de crisis matrimonial".

Antes del inicio de la audiencia, Facundo Macarrón, hijo de la víctima y del acusado, aseguró que las testigos Paula "Poly" Fitte de Ruiz y María del Carmen Pelleritti, quienes declararon en el juicio el martes y ayer, "no eran amigas" de su madre y que "lo único que buscan es defender a su amigo Michel Rohrer", el empresario al que él y su hermana Valentina apuntan como principal sospechoso.

El hijo del acusado dijo a la prensa: "Tanto María como 'Poly' Ruiz son enviadas de Rohrer para defender su honor, eran amigas circunstanciales (de su madre) nada más".

"Las verdaderas amigas de mi madre no están en el proceso" de enjuiciamiento, aclaró el hijo de la víctima.

Asimismo, reitero que "El Francés" Rohrer, un empresario que en la época del crimen era allegado de la familia, "debería haber estado investigado, cosa que no fue".

Pelleritti testimonió el miércoles y dijo que "si se hubiera buscado quién se benefició con el crimen, se hubiera encontrado al asesino", tras lo cual aclaró que en su parecer la persona que se benefició "podría ser Macarrón para no compartir el cincuenta por ciento de los bienes".