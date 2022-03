Por qué desaprueban el 80% de los aspirantes a policías

El pasado viernes la Policía de Mendoza acudió a un domicilio de Godoy Cruz por ruidos molestos, a las 22 horas. Pero la operación terminó de manera violenta, siendo viralizada por medio de las redes sociales. A partir de ese hecho dos efectivos policiales están siendo investigados por su accionar.

El Comisario General Alberto Rivero, Director general del Instituto Universitario de Seguridad Pública, habló en MDZ Radio sobre el caso, pero a partir de él se refirió a la formación de los policías en general. Dijo que de 100 inscriptos solamente 20 llegan a estudiar la carrera y explicó por qué.

Rivero argumentó no haber visto los videos por los que se cuestiona el accionar policial, pero dijo que "hay que estar en el lugar, sino la apreciación es parcial". Y luego aseguró que "la Policía está en condiciones para abordar estas problemáticas y dar respuesta".

Ya en líneas generales, se le consultó al director del IUSP cuál es el objetivo en la formación. "Desplegar todos los esfuerzos para prevenir el delito es la premisa. Después, tenemos un plan de estudio desarrollado por profesores, abogados, sociólogos, personal policial, profesores de defensa personal, etc. Permanentemente el personal de defensa personal realiza capacitaciones, incluso anualmente un profesor viaja a Estados Unidos para actualizar conocimientos", respondió.

Justamente, mencionó que cuando una persona es reducida, es obligación del policía cuidarla, "porque también nos hacemos cargo de su condición psico física".

La formación profesional

Rivero contó que el reclutamiento de policías tiene una serie de etapas. "Primero se inscriben y luego tienen que pasar 4 etapas en el proceso de ingreso. Los primeros exámenes que son por ejemplo compresión de textos, de 100 chicos no pasan 35, en la segunda etapa, los psicológicos, también son alrededor de 30 los que no califican, porque no tienen el perfil deseado. Después, en la parte psiquiátrica, donde un médico evalúa enfermedades mentales, ahí hay 10 personas menos y en los exámenes médicos integrales, 7 o 8 menos. Entonces, de 100 postulantes, apróximadamente 80 no llegan, en el caso de los auxiliares".

El Comisario General señaló esto como una virtud del Instituto, que prueba que están siendo más estrictos con el ingreso a la Fuerza. "Los 20 que ingresan, terminan impecables. Incorporamos 400 efectivos al sistema de seguridad pública, en óptimas condiciones para desempeñar su tarea. Después los nombra y siguen su trabajo con el Ministerio de Seguridad", aseguró.

Finalmente, Rivero dijo que los policías "somos profesionales de la violencia, pero no somos violentos. Nuestro trabajo es de riesgo y ponemos nuestra vida al servicio de la sociedad, con gusto. Eso se lo decimos a los aspirantes, incluso que tengan en cuenta que a veces no somos debidamente comprendidos".