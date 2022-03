Detienen al acusado de robar en los cajeros automáticos de Mendoza

Policías mendocinos llegaron este lunes a San Luis para trasladar a un hombre de 41 años, quien tenía un pedido de captura dispuesto por la Justicia y fue arrestado en El Suyuque.

Contra el acusado hay 18 causas abiertas por robos ocurridos en cajeros automáticos, según señaló tras su detención el jefe del Departamento Investigaciones de San Luis, subcomisario Ángel Pereyra.

La jefa de la División Robos y Hurtos de la Policía de Mendoza, subcomisario Verónica Abaca, les había solicitado colaboración a los pesquisas puntanos para detener al sospechoso, ya que manejaban el dato de que se encontraba en la vecina provincia desde principios de marzo en un proceso de rehabilitación en una sede de Remar.

"Sabíamos que estuvo en los centros de esta ONG, pero no se sabía si había regresado o no, por eso se trabajó con premura. Con investigación de calle logramos localizarlo en El Suyuque, en la calle, cuando se dirigía a Remar. Al requisarlo no le secuestramos ningún elemento de interés ", detalló Pereyra al diario La República, y agregó que el acusado, quien tiene domicilio en la localidad mendocina de Monte Comán, San Rafael. no opuso resistencia a su aprehensión.

"Todos los hechos por los que es investigado fueron cometidos en Mendoza a través de la modalidad de la sustracción de la clave token, elemento de seguridad adicional que sirve para confirmar la identidad de una persona cuando realiza una operación a través de la aplicación o el home banking de alguna entidad bancaria. Aparentemente instalaba dispositivos en los cajeros automáticos que le permitían apropiarse de esa información", concluyó el subcomisario.