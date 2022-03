Conmoción: un militar fusiló a su esposa y luego se suicidó

Un efectivo del Ejército Argentino asesinó este lunes de al menos un disparo efectuado con un fusil FAL a su pareja, de quien se estaba separando, y luego se suicidó en una vivienda de la ciudad pampeana de Santa Rosa. El hecho genera conmoción porque en tan solo tres días, La Pampa tuvo dos brutales femicidios.

Se trata del segundo femicidio cometido en la capital de La Pampa en tres días, ya que el pasado viernes un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA) asesinó también con el arma provista por la fuerza a su pareja y luego se mató.

En este caso el hecho ocurrió esta madrugada, cerca de las 6, en una vivienda situada en Dante Alighieri, casi esquina Pestalozzi, en el macrocentro de Santa Rosa. De acuerdo con el relato de los pesquisas judiciales, el militar Elías Funes, de unos 40 años y con un cargo en el el Regimiento de Infantería Mecanizado 6 de Toay -situado a unos 10 kilómetros de la capital pampeana-, atacó a su pareja, Marianela Vega Merino (31), con un Fusil Automático Liviano (FAL) perteneciente al Ejército Argentino.

Los pesquisas tomaron conocimiento del femicidio por vecinos que escucharon detonaciones y por el alerta de un familiar de la mujer, preocupado porque ésta no había concurrido a trabajar, explicó una fuente con acceso a la causa. Al llegar a la vivienda, la Policía encontró los cuerpos de Vega Merino y de Funes junto al arma del militar, por lo que se dio intervención al fiscal Máximo Paulucci, de la fiscalía General de Santa Rosa, y al de la unidad especializada en Violencia de Género, Marcos Sacco.

La mujer fue víctima de un terrible femicidio.

Con la colaboración de personal de la Policía Científica y de la Agencia de Investigación Científica del Ministerio Público Fiscal (MPF), los investigadores establecieron como primera hipótesis la de un femicidio seguido de suicidio en el marco de un ataque cometido por el militar en medio de una separación de pareja.

Según las fuentes, Vega Merino y Funes aún convivían bajo el mismo techo pero estaban finalizando su relación y el domingo él llegó a la vivienda durante la noche, mientras que ella lo hizo más tarde, ya de madrugada. En circunstancias que aún son materia de investigación, cerca de las 6 el militar disparó su FAL al menos una vez contra su pareja, quien era madre de una niña de 12 años con la que ambos convivían, aunque anoche se había quedado a dormir en la casa de un familiar.

Tras el femicidio, Funes, con el FAL, se pegó un tiro y se mató.

Con violencia, pero sin denuncias

De testimonios recabados entre familiares y allegados, los fiscales establecieron que habían existido episodios de violencia de género previos por parte de Funes, aunque la víctima no los había denunciado. "No tenemos ninguna denuncia de violencia radicada en su contra en la policía ni ante el Ministerio Público", aseguró una fuente con acceso a la causa, quien no obstante aclaró que "sí se tomó conocimiento de hechos de este tipo por parte de testigos".

Sobre el arma que portaba el militar, dijo que "se estableció que Funes, por el rango que poseía, tenía acceso al polvorín del regimiento y todo indica que la tomó de allí".

Tras el femicidio, desde la fiscalía dispusieron el traslado de los cuerpos de la morgue judicial de Santa Rosa, donde esta tarde se practicaban las autopsias y de donde en las próximas horas darán a conocer un informe preliminar. "De ese informe podrá surgir si hubo lesiones previas al disparo en la víctima y la data de la muerte", agregaron las fuentes.

Este femicidio se suma a otro cometido el pasado viernes también en la capital pampeana, donde un efectivo de la Policía Federal Argentina, identificado como Gustavo Bolan, mató a su pareja, Susana Muñoz, con su arma reglamentaria y luego se suicidó.

El hecho ocurrió la tarde del viernes 25 en una vivienda ubicada en Salveire al 1.700 y el atacante prendió fuego un colchón y se comunicó con familiares para advertirles lo que iba a hacer antes de dispararse, detallaron las fuentes. También en la investigación de este caso intervienen los fiscales Paulucci y Sacco.