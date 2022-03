Habló el líder de Ganancias Deportivas y reconoció la estafa

En 2021 Ganancias Deportivas tomó repercusión en Mendoza luego de una investigación de MDZ Radio, cuando en No Tan Millennials alertaron sobre este caso de "fiebre de la plata fácil" que se estaba apoderando de San Rafael y que a las claras decantaría en una estafa piramidal. A partir de esa punta, la fiscalía comenzó a indagar y concluyó una pesquisa cuyos resultados indicaron que no había lugar a dudas: se trataba de un engaño en perjuicio de los inversores.

David Villegas fue el líder de Ganancias Deportivas y se jactaba de haber incorporado a más de 40 sanrafaelinos en este sistema de apuestas que prometía dinero fácil y rápido. Hoy, investigado por la Justicia, se considera una víctima más y finalmente habló en MDZ Radio.

"No volví a hablar porque me quitaron los teléfonos, hasta hoy", dijo el entrevistado. Y continuó: "Cuando andaba todo bien, estábamos bien. No eran chicanas, daban las apuestas. Hasta septiembre del año pasado que empecé a pedir los retiros y descaradamente me hicieron a un lado. Ahí empezó todo lo que ya se conoce".

¿No te sentís culpable o triste de que tantos sanrafaelinos hayan perdido sus únicos ahorros?, se le consultó y manifestó: "Yo lo vi desde adentro y todo lo que nos mostraban era espectacular, sin precedentes. El dueño nos decía que esto era para siempre, era increíble".

También se le preguntó por los supuestos gurúes que permitían que las apuestas sean fructíferas y aseguró que "yo los vi en un video apostando en vivo, el que estaba en ese momento se llama Ángel Martín, uno de los que estamos denunciando y tiene que venir a declarar".

"Yo al fiscal le mostré todo. Hablé con mi abogado y con la gente de Costa Rica -donde estaba emplazada Ganancias Deportivas- y hasta hoy estamos esperando que nos manden los papeles que nos pidió la Justicia", agregó David Villegas.

"Gracias a Dios, con la Justicia de España estamos re cerca de los responsables y ya vamos a llegar, porque yo me estoy comiendo el garrón con un montón de gente que se vio afectada, pero no me lo voy a comer solo".

Aunque también contó que ingresó a Ganancias Deportivas con 60 euros y pudo retirar 194 mil dólares, se lamentó porque "me quedaron casi 7 millones de euros".

"Te contamos que la empresa tenía un capital constituido ridículamente abajo de los 3 mil dólares en Costa Rica", se le recordó al entrevistado, que respondió: "Si, yo lo sabía, pero ellos me dijeron que era porque así se empezaba y un montón de chamuyos más, que afortunadamente los tengo en las conversaciones de Whatsapp y que van a salir pronto a la luz, con lujo de detalles".

Luego Villegas se animó a dar una recomendación para no caer en estafas de esta magnitud: "En Argentina, si la empresa no está constituida por la comisión Nacional de Valores no podés hacer nada, porque te van a clavar". Cómo habrá sido la fe que yo tenía en Ganancias Deportivas que me pelee con todos, quedé solo como un perro, y después hasta me echaron en septiembre de la compañía de liderazgo y hace un mes y medio atrás me cerraron la cuenta y le mandaron a la fiscalía una captura donde yo supuestamente había retirado 374 mil dólares. Mentira, retiré 195 mil en casi 3 años".

Para finalizar, David Villegas hizo una reflexión en su defensa: "Si yo hubiese sabido que esto era una estafa, ¿vos creés que iba a poner la cara hasta último momento?"