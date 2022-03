Habló el empresario apuntado por la muerte de Nora Dalmasso

"Era amigo de Marcelo y no fui amante de Nora ni la maté", dijo el empresario rural Miguel Rohrer. El hombre es apuntado por la familia como el posible asesino de Nora Dalmasso, quien fue encontrada sin vida en su casa, hace más de 15 años.

"Me metieron en una lista de 20 hombres tildados de amantes que ni siquiera la conocían. Todo fue un bochorno, ni respeto tuvieron por la víctima y su familia. Fue un culebrón espantoso”, comentó el hombre a Infobae.

El empresario Miguel Rohrer.

Por su parte, este miércoles, Valentina Macarrón, hija de Nora y del médico Marcelo Macarrón, defendió a su padre y aseguró que todo lo ocurrido los "destruyó". “Éramos muy unidos y esto nos destruyó”, manifestó. Quebrada por el llanto en varios momentos, la mujer, que al momento del crimen de su madre tenía 16 años, recordó que estaba en Estados Unidos de intercambio estudiantil cuando su papá la llamó para decirle que algo le había ocurrido a su mamá.

"Mi papá me dice que mi mamá había tenido un accidente de tránsito y que tenía que regresar. Cuando llegué a la casa se encontraban mis tíos y otros familiares; me dijeron que mi mamá había fallecido. Fue durísimo. Mi papá también estaba quebrado", relató. Al momento de hablar de su padre, sometido a juicio como presunto instigador del femicidio, dijo: “Mi papá es una excelente persona y todo lo que dijeron fue creado por los medios”.

"Tenían problemas como toda pareja, problemas menores. Nunca hubo intenciones de separarse, nunca hubo violencia. Mi mamá fue siempre más tranqui, mi papa era el que ponía límites, siempre estaba presente pero trabajaba mucho", agregó Valentina.

La declaración de la hija continuaba este mediodía en la sede de la Cámara Criminal y Correccional de 1ra. Nominación de Río Cuarto, donde también está previsto que luego declare su hermano Facundo. El primer día del debate, el pasado lunes, los hijos de la víctima y el acusado anticiparon que aportarán pruebas que involucran a un empresario como el presunto autor del asesinato ocurrido el 26 de noviembre de 2006.

Valentina dijo ese día que se trata de “un empresario que era amigo de la familia", apuntando hacia Rohrer, y agregó que durante el proceso de instrucción de la causa se habían “aportado un montón de pruebas sobre el sospechoso del crimen y nunca se investigó”. Dijo también que su padre es “inocente” y que a lo largo del proceso de investigación se dijeron “muchas mentiras en la causa”.

La denuncia del empresario

“Todo esto es una estrategia del siniestro abogado Brito de distraer y cambiar el foco del imputado. Yo vivía desde 1999 en Buenos Aires, es una mentira que me fui de Río Cuarto luego del lamentable hecho, que dejó a Nora Dalmasso sin vida. Además nunca tuve un auto chico y blanco, como se dijo", agregó Miguel Rohrer en diálogo con ese medio.

Además, afirmó que los fiscales investigaron todo lo que declaró como testigo. "Por eso no me involucraron y voluntariamente me presenté a que me tomen muestra de ADN, que fue negativo, obviamente”.