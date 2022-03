Indignante: un video captó cómo motochorros atacan a un joven ciego

La inseguridad y violencia no da tregua en el país y, este caso, es un ejemplo. Dos motochorros le robaron a un joven ciego que salía de trabajar, en Tucumán.

El episodio ocurrió el viernes y quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona. Un joven de 29 años salía de su trabajo cuando, cerca de las 15.20 fue interceptado por dos motochorros en el barrio Rincón del Este, de la ciudad de Alderetes, en Tucumán.

Los delincuentes lo observaron mientras iba caminando por la vereda y, sin dudarlo, cambiaron el sentido de la marcha y se acercaron al hombre. Si bien se percataron de que se trataba de una persona no vidente, ya que llevaba su bastón, no les importó.

Uno de los ladrones esperaba arriba de la moto y el otro lo revisaba el cuerpo de la víctima para sacarle todo lo que pudiera. Incluso, lo empujó contra una pared para robarle el celular. En menos de 30 segundos se llevaron las pertenencias que buscaban, se subieron a la moto y huyeron.

Mientras sucedía el brutal ataque, la filmación captó el sonido ambiente. En concreto, se llega a escuchar los gritos del joven durante el forcejeo que pedía desesperadamente ayuda. "Basuras, basuras. Hijos de mil p... No, no, no, no", fueron las palabras de la víctima.

El hombre estaba a solo unos metros de su casa, por eso al llegar, se acercó hasta la puerta de su vivienda y llamó a una personas para que le abriera. "Estamos expuestos a los autos y la inseguridad", relató el hombre a La Gaceta de Tucumán.