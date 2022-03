Se filtró un video que muestra cómo la panadera golpea a la joven abusada en Palermo

Natalia Duarte es una de las testigo clave del abuso grupal cometido en Palermo. En ese momento, ella y su pareja explicaron que intercedieron para defender a la víctima del ataque. Sin embargo, un nuevo video salió a la luz.

El mismo, viralizado a través de redes sociales, contradice en parte la versión de los testigos que relataron cómo la joven de 20 años les agradeció la intervención. En las imágenes, se ve claramente a Natalia y a su pareja en la puerta de la panadería pero, en el relato hacia la prensa, omitieron una parte.

La joven intentó ingresar a la panadería, pero ambos la empujaron hacia atrás. Luego, mientras los empujones continuaban, comenzaron las patadas y codazos hacia la cabeza de la víctima. En ese momento, los abusadores realizan un gesto hacia los panaderos de enojo y descontento por el accionar. Finalmente, la joven es llevada hacia otro lado por uno de ellos.

El abogado de la pareja dialogó con Infobae, quien en un primer momento, no aclaró la situación y solo se dedicó a confirmar que los que aparecían en ese video eran los panaderos. Más tarde, dio la versión de los hechos.

"Natalia y su marido le impiden el ingreso al local a la víctima porque adentro estaba el hijo de ellos, de 9 años, llorando encerrado en el baño, y otros dos menores. El temor era que entre la víctima y detrás los 6 acusados”. Y agregó: “Después de lo sucedido, la víctima le pidió disculpas a Natalia y le agradeció su accionar. Todo esto está declarado en la causa”.

La vida en la celda

Diez días pasaron del aberrante hecho ocurrido en Palermo. Desde ese día, los seis jóvenes están detenidos por abusar en grupo a una joven de 20 años. Hace algunos días, entregaron su ropa para realizarle las pericias correspondientes, las cuales indicaron que todos tenían restos de semen en sus prendas. Sin embargo, al dar su ropa, no tenían qué ponerse. Por este motivo, les dieron lo que había: mamelucos blancos.

Seis comisarías para seis detenidos. El objetivo: que no estén en contacto entre ellos para que no unifiquen su discurso. Algunos lloran desconsoladamente, otros deciden permanecer en silencio, pero los seis reciben visitas de su familia. Lo primero que pidieron fue ropa, después libros. Ahora, con comida que le acercan sus madres, los jóvenes comenzaron a alimentarse ya que, durante los primeros días no querían hacerlo porque "no tenían voluntad".

Las próximas horas son clave: el 15 de marzo vence el plazo que tiene el juez Marcos Fernández para establecer si les cabe la prisión preventiva a Ignacio Retondo, Ángel Ramos, Steven Cuzzoni, Lautaro Ciongo, Tomás Domínguez y Franco Lykan. Por este motivo, los jóvenes tienen esperanza de ser liberados. De todas maneras, algo repiten en la celda: que son inocentes.