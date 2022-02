Desaparición de Guadalupe Lucero: el pedido de su padre, en el día de su cumpleaños

Eric Lucero, el papá de Guadalupe Lucero, realizó una publicación desde sus redes sociales con un pedido "a toda la comunidad". La pequeña que se encuentra desaparecida hace casi 8 meses, hoy cumple seis años.

"Es el cumpleaños de mi hija. Hace más de 7 meses está desaparecida. Yo como papá quiero pedirle a toda la comunidad que mañana 8 de febrero, solamente por 24 horas, todos pongamos una foto de ella en el perfil de Facebook, Insta, wsp”, expresó en su publicación Eric Lucero.

En su posteo, el hombre pidió que "lo hagan de corazón". "Piensen que Guada tendría que estar conmigo, con su hermano, con su familia festejando su cumpleaños de sus 6 años”, resaltó.

A casi ocho meses de su desaparición, Yamila Cialone, la madre de Guadalupe Lucero invitó a los puntanos a concentrarse este mismo martes a las 11, en el centro de la ciudad de San Luis. La reunión se realizará en la esquina de las calles 25 de mayo y Maipú, de esa provincia.

En tanto, la mujer pidió que "lleven fotos y carteles de Guada para pegar en un mural".

Este 8 de febrero, Guadalupe cumple seis años.

"Ya no la están buscando"

Hace algunos días, la madre de la niña brindó una entrevista al canal TN y habló de la angustia que siente frente a la desaparición de Guadalupe. "Yo siento que no la están buscando como ella se merece”, dijo conmocionada.

“Me canso de preguntar a Federales y la respuesta es siempre la misma. Por lo que supe hace poco, el caso iba a empezar de cero. Iban a armar y reconstruir el hecho, para retomar algunas líneas de investigación que la Policía de San Luis descartó”, explicó Yamila Cialone.