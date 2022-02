Creen que mató a su hijo porque estaba obsesionada con su ex

Milo Alexander Derto Guerrero de 2 años fue asesinado en su casa del barrio porteño de Parque Patricios por su madre. La mujer fue procesada por el homicidio doblemente agravado y creen que pudo haber cometido el hecho por la "obsesión" que tenía con su expareja y padre del pequeño.

Paula Yasmina Guerrero (29) fue procesada con prisión preventiva por la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional por el hecho ocurrido el 15 de enero, cuando la mujer sofocó con almohadas al pequeño mientras dormía en el marco de una presunta venganza o revancha contra su ex.

Por su parte la defensa sostuvo que no está probada la maniobra asfíctica ya que la autopsia solo indicó que el niño sufrió "congestión, edema y hemorragia pulmonar".

En ese contexto los jueces mencionaron una serie de videos y audios de WhatsApp incorporados a la causa en los que quedó expuesto que Guerrero "no aceptaba la separación" con su expareja y que "en reiteradas oportunidades exteriorizó la intención de terminar con su vida y la de su hijo Milo" y "anunció el desenlace fatal".

Según lo expuesto en el fallo, en uno de esos videos, la imputada dijo "antes de dárselo al padre, me lo llevo conmigo" y, en otro, incitó a Milo para que se despidiera de un tío a quien no pudo conocer personalmente.

Los camaristas también resaltaron que el papá de la víctima "temía por la integridad de su hijo" y, por tal motivo, el 14 de enero, día previo a la muerte de su hijo, se presentó en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a denunciar a su expareja y pedir la tenencia temporal, y que al tomar conocimiento de ello, Guerrero le envió un mensaje que decía: "Me arruinaste con la declaración que me hiciste. Olvídate de Milo".

También menciona el fallo el testimonio de una vecina del edificio de la imputada, que declaró que la madrugada del día del hecho, escuchó como Guerrero hablaba por teléfono junto a una ventana y decía: "A vos te parece lo que me hizo, que me va a sacar la tenencia de Milo, me va a sacar la tenencia. Me acusan de que voy a matar al nene. Me voy a matar yo y vamos a estar los dos en el mismo cajón".