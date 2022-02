Pedirán la detención de un exjugador de Estudiantes por abuso

Hace exactamente un año el exjugador de Estudiantes de La Plata, Diego García (22) fue denunciado por abuso sexual. Ahora la víctima volverá a solicitar que el deportista sea detenido. El hecho ocurrió cuando García se encontraba junto a un grupo de futbolistas en una quinta.

García junto a sus compañeros Nazareno Colombo, Luciano Squadrone, Darío Sarmiento y Lucas Rodríguez se reunieron con un grupo de chicas en la quinta El Rodeo, ubicada en La Plata.

García de 22 años podría ir preso

De acuerdo a la denuncia de la víctima, pasó todo el día en la quinta y a la noche, cuando esperaba dentro de la casa para ingresar al baño, aparece Diego García, la toma del brazo y cierra la puerta, la da vuelta, la tira contra la pared, golpeándose el ojo izquierdo y luego abusar sexualmente de ella.

En ese momento el jugador uruguayo tenía contrato con Estudiantes de La Plata, pero no quedó detenido. Según precisaron fuentes judiciales a medios locales, la fiscalía no tiene dudas sobre la autoría del abuso, pero no solicitó la detención porque considera que no hay riesgos procesales, aunque le impidió que salga del país y se acerque a la víctima. De todas maneras, la víctima volverá a solicitar que quede preso.