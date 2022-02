Un concejal fue denunciado por el presunto abuso sexual a una niña de 6 años

Un concejal de la ciudad santafesina de Arroyo Seco fue denunciado por el presunto abuso sexual de una niña de 6 años que es vecina de su domicilio y el caso comenzó a ser investigado por la Unidad de Delitos Sexual de Rosario.

El hombre involucrado, el concejal Miguel Ángel Coradini (68), no ha sido detenido, y dijo este miércoles que se enteró de la denuncia "por los medios" de comunicación que la difundieron y agregó: "No sé qué fin persigue".

La denuncia fue presentada el martes por la noche en la comisaría 27da de Arroyo Seco, una localidad ubicada a 25 kilómetros al sur de Rosario, sobre la costa del río Paraná.

Voceros del Ministerio Público de la Acusación (MPA) detallaron que la presentación fue ratificada por la madre de la niña, quien a a su vez fue entrevistada en la Unidad de Delitos Sexuales. La causa quedó en manos del fiscal Diego Meinero, agregaron las fuentes.



Además, indicaron que "en estos días se entrevistará a la menor, por parte del gabinete psicológico de la fiscalía" y que, el caso, se investiga como "abuso simple".

De acuerdo a la acusación, el hecho ocurrió el martes por la tarde en Yrigoyen al 200, en un pasillo al que dan las viviendas de la denunciante y la del concejal de Juntos por el Cambio.

La madre relató que estaba con su hija y un amigo de ella tomando mates, cuando se sumó a la charla Coradini, que es su vecino. Ella ingresó a la vivienda a calentar agua y no encontró a su hija al salir, por lo que la llamó y la nena regresó de la casa del acusado.



Según la denuncia, la pequeña volvió corriendo y le dijo a su mamá que "El Negro", como llaman al sospechoso, le había "chupado la oreja y la había besado", y que le pidió que no contara nada porque era "un secreto" entre ellos. La mujer se presentó en la seccional policial de Arroyo Seco y el caso fue tomado hoy por el MPA de Rosario.



En declaraciones a una radio FM, el edil dijo que quien lo denunció "vive al lado, la niña es excelente, siempre me trata con cariño, viene, me abraza, me da un beso". En su momento le regalé algunas cosas. Le dije que para el cumpleaños le iba a regalar unos pollitos, que no diga nada, eso fue nada más", relató Coradini.



Por último, el hombre sostuvo que "más que una denuncia me fue a hacer un escrache. Yo no tengo nada contra la madre, tenía buena relación".