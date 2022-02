Continúa el juicio por el derrumbe de un boliche en el que murieron 2 jóvenes

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº7 lleva adelante el juicio por el derrumbe dentro del boliche Beara, ocurrido en septiembre de 2010 y donde fallecieron Ariana Beatriz Lizarriaga (21) y Paula Leticia Provedo (20), que tiene previsto avanzar en esta jornada con nuevas testimoniales.

En la audiencia del lunes, los jueces Alejandro Noceti Achaval, Gabriel Vega y Gustavo Alterini escucharon la última declaración indagatoria que estaba prevista y luego comenzaron con la ronda de testigos, que incluyó cuatro testimonios .

Entre ellos declaró la madre de Leticia Provedo, quien relató cómo fue aquella noche y recordó que su hija le avisó que había ingresado a Beara poco después de las 3 de la madrugada en compañía de su amiga Ariana Lizarriaga. Refirió además que horas más tarde fueron al local y al hospital Fernández tras el llamado de una amiga.

También declaró un tío de la víctima, un policía que estuvo en el boliche tras el derrumbe y un ex empleado del lugar. En tanto otro ex empleado que estaba citado no concurrió y la fiscalía pidió que la próxima convocatoria sea mediante la fuerza pública.

Recordemos que, en la madrugada del 10 de septiembre de 2010, dentro del local bailable Beara -en el barrio porteño de Palermo- mientras el grupo “Ráfaga” llevaba adelante un recital el entrepiso del local se derrumbó ocasionando la muerte de dos jóvenes y otros heridos.

En el proceso se juzga a 17 personas entre los responsables del boliche, ex funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y policías que están acusados de cobrar coimas.