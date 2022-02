El duro relato de la mamá del nene asesinado: "Lo tengo en un ataúd"

Liliana Rivero, la mamá de Tiago Melchori, el niño de 5 años asesinado en el departamento de Guaymallén dio declaraciones luego del terrible episodio. La mujer afirmó que pensó que su hijo "se había quemado", pero cuando lo alzo se dio cuenta que "se había llenado el cuerpo de sangre".

"Mataron a mi bebé, tenía 5 años, me lo mató ese hijo de p..., El Champol. Pasó por acá y me lo mató", dijo llorando desconsoladamente Liliana a Canal 7. La mujer explicó que se encontraban cenando afuera de su casa y el hombre pasó con un bolsito.

"Se sintió un tiro y cuando siento que mi hijo gritó, salí corriendo y lo alcé porque pensé que se había quemado, no sé, lo alcé y se me llenó el cuerpo de sangre de mi bebé", agregó.

El pequeño tenía cinco años.

En relación al motivo de los disparos, Liliana Rivero señaló que se hablan "mentiras". "Ponen que mi marido tiene un romance con la mujer del Champol y son todas mentiras. Quiero que se haga justicia, mi bebé tenía cinco años y ahora lo tengo en un ataúd".

"El Champol pasó y saludó como siempre hacía cuando andaba por acá. Nunca tuvimos un problema con esa gente. Estaba tomado, empastillado, no sé, pero me arruinó la vida, me dejó sin nada, no tengo nada", detalló Rivero.

Durante el lunes, el fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello confirmó que Mario Enrique Morales Flores (23), conocido como "El Champol", fue imputado por el homicidio del pequeño Tiago. Además, considera que tuvo intencionalidad a la hora de disparar, aunque aún no se conoce quién era su objetivo. "Vamos a sostener dolo eventual", indicó el fiscal.

"Morales Flores está imputado por homicidio simple, agravado por el uso de arma del fuego. Puede obtener una pena de 10 a 33 años", expresó Pirrello.

Tiago Melchori "era la alegría de la casa porque era el más chiquito", dijo su mamá. "Ahora qué hago sin mi bebé. Todas las mañanas se levantaba y me pedía: 'mamá quiero ir a la escuela'".

El caso

Minutos antes de las 0, dos sujetos pasaron por la casa 13 del barrio Pedro Molina, de Guaymallén, y comenzaron a disparar contra la propiedad. Uno de los disparos impactó contra Tiago. Aunque fue llevado de inmediato por sus padres al Hospital Notti, en el lugar constataron que había fallecido y ya nada podían hacer.

De acuerdo a las primeras investigaciones de los pesquisas, "El Champol" habría pasado a los tiros porque el padre del niño es la actual pareja de su ex. Sin embargo, Pirrello explicó que "aún están determinando" el móvil del crimen y, por el momento, "no se sabe si hay una enemistad". Mario Enrique Morales Flores tiene un amplio prontuario policial.

Mario Enrique Morales Flores (23), conocido como "El Champol" tiene un amplio prontuario policial. Desde que era menor de edad le endilgan varios delitos que van desde portación de armas, narcotráfico y enfrentamientos entre bandas. Antes de cumplir los 16 estuvo sospechado de cometer tres homicidios, por lo que fue a parar al exCose.

En 2016 lo acusaron de un intento de homicidio por problemas personales. Ahora, vuelve a ser noticia.