Las tremendas amenazas que un hombre le manda a su ex

Una mujer denunció que su expareja le envía terribles amenazas por teléfono. Si bien el hombre ya tiene varias denuncias en su contra y una restricción perimetral, esto no le iompide seguir cometiendo los delitos. A la víctima no le quedó otra alternativa que exponer el hecho en sus redes sociales para pedir ayuda.

La joven que vive en Rosario, Santa Fe, compartió en sus redes sociales diferentes mensajes que le envió su expareja donde la amenaza de muerte.

En uno de los textos se lee: "A la noche paso y los re c... a tiros", mientras que en otro le dice: “Vos y tu familia no van a poder ir nunca más a la cancha, donde me los cruce los reviento”.

De acuerdo a lo relatado por la joven su expareja y padre de su hijo la amenaza a diario, le rompe los celulares y hasta le borra las comunicaciones. El sujeto la intimida si no puede ver al hijo y en una oportunidad le dijo: "te voy a dejar la casa como un colador".

Si bien el hombre tiene varias denuncias y hasta una prohibición de acercamiento, esto no le impide seguir hostigando a la víctima. La joven no tuvo otra alternativa que exponer en sus redes sociales el hecho para pedir ayuda.

“Una historia de nunca acabar, así estoy y así vivo, embarazada de Oliver, con Oliver en brazos, amenazada todo el tiempo, podría mostrar miles de mensajes y amenazas, pero ya me rompió dos celulares y me borra las conversaciones”, contó Emilia en sus redes.