Denunció que fue abusada por 6 personas: "Se turnaban para manosearme"

Johana Maldonado (22) vivió una situación traumática y angustiante. Estaba de viaje para visitar a unos amigos, pero esa jornada no salió como debería: en el camino fue interceptada por una patota que abusó de ella. Pese a que realizó la denuncia, también decidió contar el episodio en redes sociales para alertar a otras mujeres.

"Me agarraron a la fuerza y se turnaban todos para besarme y tocarme", dijo Johana.

El hecho se produjo el sábado cerca de las 21 en la localidad de Ayacucho, Buenos Aires, cuando la joven salió en busca de un kiosco para comprar algunas bebidas. Allí se topó con cerca de 6 jóvenes que la interceptaron y la acorralaron en medio de la calle.

“Me levantaron la ropa, se turnaban entre todos para besarme y tocarme, e incluso me decían que me iban a mandar por Facebook para enfiestarme entre todos. Además, me decían que no dijera nada”, expresó Johana en redes sociales.

La joven de 22 años agregó: "No puedo evitar sentir bronca, vergüenza y asco al contar todo esto, pero es necesario que las mujeres se empiecen a cuidar y no anden solas, es un bajón pero lamentablemente ya ningún lado es seguro sin importar que tan chiquito sea".

Su publicación en redes sociales generó que otras mujeres también contaran sus lamentables casos de acoso y abuso. Frente a esa situación, todas llegaron a la misma conclusión: se trataba de los mismos atacantes. En tanto, aunque la joven denunció el hecho en la Comisaría de la Mujer más cercana, resaltó que "si la Justicia de Dolores no hace nada contra ellos, que les pese la condena social".

La joven realizó una denuncia social en su cuenta de Facebook.

Johana se tomó el trabajo de averiguar los nombres de posibles sospechosos y los plasmó en su Facebook. "Yo no los conozco. Estos son los nombres que me dieron las personas que vieron a los pibes que me abusaron y los conocen". Pero detalló: "Quédense tranquilos que si yo los veo los reconozco a TODOS".

Finalmente, la joven expresó: “Agradezco a mis amigos y conocidos de Ayacucho que me defendieron, me contuvieron y me apoyaron, a la Comisaría de la Mujer que actuó muy bien conmigo y hasta consiguieron que me volviera segura a Rauch, y a la Fiscalía que actuó rapidísimo".

La causa fue caratulada como abuso sexual simple agravado por ser producido por pluralidad de autores.