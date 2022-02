Lo mató en medio de un juego sexual: ahora piden perpetua

Se cree que pudo ser un crimen realizado en medio de un juego sexual. De esta manera, un fiscal de Rosario adelantó que pedirá una condena a prisión perpetua para un hombre de 29 años, que en 2018 mató a otro de 35.

En el inicio del juicio oral, que comenzó ayer en los tribunales de Rosario, el fiscal Gastón Ávila dijo en su alegato de apertura que pedirá la pena máxima para el acusado, identificado como Eduardo Acosta (29), por haber dado muerte a Ricardo Martín Gallozo (35) durante un encuentro sexual.

Según lo expuesto en el debate, alrededor de las 18 del 28 de noviembre de 2018, el acusado y la víctima llegaron juntos a la casa donde vivía Gallozo, ubicada en el barrio Itatí de la zona sur de Rosario. Según la investigación, Gallozo y Acosta mantenían una relación desde un año atrás al hecho y, ese día, la víctima le había pedido a su compañero de vivienda que lo dejara solo porque se iba a encontrar con su amigo.

Cuando este llegó a su casa, alrededor de las 0.10 del día siguiente, encontró a su compañero maniatado de pies y manos y con cintas adhesivas en el rostro. Para el fiscal Ávila, Acosta maniató a Gallozo con cordones y sábanas, luego utilizando cinta adhesiva y una bolsa ocluyó las vías respiratorias y le ocasionó la muerte por asfixia mecánica.

Luego, Acosta se fue del domicilio llevándose en una mochila una notebook, un teléfono celular, la billetera con documentación y dinero y las llaves de la moto y de la casa de la víctima.

De esta manera, el fiscal anunció que acusa a Acosta por el delito de "homicidio calificado por alevosía y criminis causa (matar para ocultar otro delito y lograr la impunidad), en concurso real con robo en calidad de autor", y señaló que pedirá la pena de prisión perpetua, pedido que coincidió con lo solicitado al Tribunal por la parte querellante.

Por su parte, la defensa de Acosta, a cargo de María Celia Pasquali, del Servicio Público de la Defensa provincial, alegó en sus lineamientos iniciales que tanto la fiscalía como la querella, "buscan hacer pasar a Acosta como un ser perverso y calculador, pero eso está absolutamente alejado de la realidad".

En este contexto, Pasquali expresó que Acosta y Gallozo "buscaban juntos el placer de un modo que puede ser considerado poco convencional pero no prohibido, un juego sexual consentido que tuvo consecuencias que al momento del goce no fueron advertidas" por su defendido, y que cuando se dio cuenta de lo sucedido el temor lo hizo irse, llevándose una mochila del lugar para guardar sus pertenencias. Para la defensora oficial, "no hubo conducta homicida" por lo que pidió su "absolución".