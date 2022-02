La despedida a un joven asesinado: "Ya no andás por los pagos metiendo caño"

Kevin Nahir Gonzalez tenía 18 años y este sábado murió tras recibir un disparo cuando se encontraba junto a un grupo de amigos en una plaza de Malargüe, en Mendoza. Por el hecho hay cuatro policías demorados, ya que creen que el disparo salió de un arma reglamentaria.

Los amigos del joven no tardaron en mostrar su dolor en las redes sociales y lo despidieron con mensajes de afecto. Pero uno de los mensajes llamó la atención. Su amigo le escribe: "Nos cambiaste el día a día. Te llevaste la alegría de tu padre, de tu madre y de los que te querían. No tenerte me hace daño. No sabés cuánto te extraño. Ya no andás por los pagos metiendo caño. No lo puedo creer".

El mensaje de un amigo

Según confirmaron fuentes oficiales, González a pesar de su corta edad tenía antecedentes por hurto simple, tenencia ilegal de arma de fuego, robo poblado y en banda y daño agravado.

Por el momento no están claras las circunstancias de su muerte. Lo que se sabe es que minutos antes de las 3 ingresó un llamado al 911 advirtiendo que en la plaza Independencia de Malargüe se escuchaban disparos. Dos móviles llegaron al lugar. De acuerdo a la versión policial el grupo de jóvenes comenzó a arrojar piedras y los uniformados para repeler el ataque dispararon.

Una bala impactó en el pecho de Kevin, causándole la muerte a los pocos minutos.

La Justicia ordenó que los policías de los dos móviles queden demorados y las armas secuestradas para poder determinar de dónde salió el disparo. De los efectivos detenidos, dos pertenecen a las Fuerzas Especiales y los otros dos son de la comisaría. La policía de Cuerpos Especiales manifestó espontáneamente al jefe de investigaciones y luego al ayudante fiscal que había sido ella quien le disparó a la víctima.