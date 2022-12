En fotos: un hombre intentó viajar desnudo en tren y lo detuvo la Policía

No fue un jueves más para los usuarios del tren Sarmiento. Es que en la terminal de Plaza Miserere, en el barrio porteño de Once, un hombre intentó viajar de una manera muy particular.

El suceso se dio en la madrugada de este jueves cuando un hombre desnudo se subió al último vagón y se agarró de una de las puertas cerradas del mismo.

Cuando los empleados de seguridad de Trenes Argentinos se dieron cuenta de la situación y alertaron a la Policía de la Ciudad.

Tras varios intentos, pudieron bajar al hombre y trasladarlo a la comisaría.