"Más vale que corras", el crudo posteo que delató al ex de la joven asesinada

Lucas Nicolás Romero, el joven de 26 años acusado de asesinar el lunes pasado a su expareja, Nair Belén Digiglio, en el partido bonaerense de Quilmes, compartió el domingo último una publicación a través de sus redes sociales que sorprendió a los investigadores. Un día antes del hecho realizó más de 30 posteos que remarcaron su enojo. "Pisame, pero cuando me levante más vale que corras".

El femicidio se produjo el lunes por la mañana, en una vivienda de la calle 856 al 1300, de la localidad de San Francisco Solano, en dicho partido de la zona sur del conurbano, luego del llamado al 911 de un vecino. Según las fuentes, al arribar al lugar, personal policial encontró a Nair Digiglio (23) muerta sobre la cama de una de las habitaciones, desnuda y con una lesión en el cuello.

En la vivienda se encontraba su expareja, un joven de 26 años y padre de los dos hijos menores de edad de la mujer, que descansaban en otro dormitorio. De acuerdo con los voceros, la pareja se había separado hacía unos meses y en esa casa residía él, que se desempeña como custodio privado; mientras que ella solía ir a cuidar a los niños cuando el joven se iba a trabajar.

Las fuentes señalaron que, en principio, el dueño de casa contó que la mujer llegó para cuidar a los hijos y él se fue para su lugar de trabajo, pero que al regresar poco después la encontró muerta y alertó a un vecino. “El joven dijo que volvió al domicilio porque perdió la combi y también porque le quisieron robar”, explicó un vocero de la pesquisa que consideró que los dichos del ahora sospechoso del femicidio resultaron contradictorios.

Sin embargo, durante las últimas horas revisaron las redes sociales del acusado, y notaron algo sorprendente. Tan solo un día antes del asesinato, había realizado una serie de posteos que indicaban su estado emocional. "Pisame, pero cuando me levante más vale que corras", fue uno de ellos.

"Nunca me sentí tan mal emocionalmente como me estoy sintiendo últimamente, y si me preguntan cuál es el motivo, les juro que no lo sé. Es una acumulación de cosas que me preocupan, estoy cansado de todo", fue una de las frases que compartió Romero.

Otra de ellas fue: "Por pendejo estaré soltero para navidad, nada me costaba hacerme el que no sabía que me engañaban". El situación de engaño era un tema reiterativo en sus publicaciones ya que el 17 de noviembre pasado había subido la siguiente frase: "Deja de preocuparte por la fidelidad de tu pareja si te va engañar, lo va a hacer aunque le pongas cadenas. La Lealtad es cuestión de voluntad, cada quien está donde quiere estar".

Por su parte, el domingo último había subido un material hablando nuevamente de su signo que decía "#Escorpio se encuentra en continua lucha consigo mismo. Vive en un estado de rebelión y desafío constante, permanente. Entre lo que quiere y lo que debe, entre lo que gana y lo que pierde". También a mediados de noviembre había compartido la siguiente frase: "Un brindis por los que ocultamos, la tristeza, la rabia, y el dolor, con una sonrisa fingida".