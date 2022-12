Diez heridos y catorce detenidos: el saldo de los festejos en el Obelisco

Diez bomberos y policías de la Ciudad resultaron heridos el martes por la noche al intentar desalojar el Obelisco de hinchas que permanecían dentro, luego de los festejos por la consagración de la selección argentina en el Mundial de Qatar. A su vez, catorce personas fueron detenidas por la agresión y otros disturbios en la zona.

Los incidentes comenzaron alrededor de las 20 en la plaza de la República, donde se encuentra emplazado dicho monumento, y en cuyo interior se encontraba un grupo de personas que festejaba el campeonato mundial de fútbol obtenido por Argentina. Voceros policiales informaron que efectivos de Bomberos de la Ciudad y de la Policía de la Ciudad intentaron desalojar a la gente y fueron atacados a piedrazos y botellazos.

En ese marco, diez agentes, entre bomberos y policías, resultaron heridos. Mientras que por los incidentes en el Obelisco y otros disturbios en las adyacencias habían sido detenidas al menos catorce personas, añadieron las fuentes consultadas.

En tanto, el martes por la mañana otro grupo de personas debió ser evacuado del Obelisco por personal de Bomberos de la Ciudad, que además realizó un corte parcial en la escalera interna del monumento para evitar que los hinchas trepen a la cima del mismo. Tras referirse al hecho, el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D´Alessandro, apeló a la "responsabilidad individual" de quienes concurrieran a las celebraciones por la obtención de la Copa del Mundo en la ciudad de Buenos Aires.

La zona del Obelisco repleta de fuerzas de seguridad.

Fuentes policiales informaron que cerca de las 7.30 del martes un grupo de personas ingresó al interior del Obelisco tras romper con una maza la puerta de acceso. Bomberos la Ciudad se desplazaron hasta el lugar y les solicitaron que desciendan, por lo que los hinchas se retiraron del lugar pacíficamente.

Tras ello, luego de que el lugar fuera evacuado por completo, los Bomberos realizaron un corte parcial en la escalera para evitar el acceso del público.

Respecto a las celebraciones de miles de ciudadanos en el centro porteño, el ministro D´Alessandro apeló a la responsabilidad de cada persona para que no trepen a las estructuras y no haya heridos durante los festejos.

"Desde las 5 de la mañana estamos trabajando para que la gente se baje de donde se trepan. Se treparon hasta en la pérgola del Colón. Las fuerzas de seguridad en forma conjunta van a trabajar, pero tenemos que apelar a la responsabilidad", indicó el funcionario en diálogo con Radio Continental.

Y agregó: "Las fuerzas de Seguridad están yendo a bajar a los que están trepados en el Obelisco. Fueron con una maza a romper la puerta del Obelisco para subir. Esos violentos no representan la fiesta de la gente".

Las intervenciones

Además de los policías y bomberos heridos, un total de 31 personas resultaron heridas. Asimismo, se recibieron 511 pedidos de asistencia por personas accidentadas, lesionadas o con requerimiento médico, de las cuales la gran mayoría fueron atendidas en el lugar, según precisaron fuentes policiales y 31 derivadas a hospitales porteños.

"Dieciséis personas fueron trasladadas a diferentes hospitales de la Ciudad, la mayoría con fracturas de miembros superiores e inferiores, porque no han querido escuchar los consejos del domingo pasado de no subirse a árboles y luminarias. Algunas personas fueron atendidas por hipotensiones pero que se han logrado solucionar en el lugar y no necesitaron ser trasladadas", explicó el titular del SAME, Alberto Crescenti, a Radio La Red.

En esta misma línea, se recibieron 284 llamadas por personas extraviadas, en su mayoría derivadas al Centro de Monitoreo Urbano (CMU) de Diagonal Norte y Cerrito, que permitió que todas fueran halladas.

Según estimaciones, en toda la traza de la Avenida 9 de Julio y la Autopista 25 de mayo se congregaron más de cinco millones de personas.

"Hemos tenido agresiones en las ambulancias y eso es inaceptable. Trompazos, roturas de espejos... Nosotros estamos por la gente, ¿qué tenemos que ver? ¿Por qué nos tienen que agredir? Tuve que sacar a una de Corrientes y 9 de Julio porque la agarraron a patadas... Los festejos yo los entiendo, pero violencia al equipo médico yo no lo entiendo", agregó Crescenti.