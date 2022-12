Rompió el silencio el padre del chico que aún sigue desaparecido

El paradero de Lucas Escalante, uno los jóvenes que salió de su casa para ir tomar una gaseosa el viernes pasado en el partido de Florencio Varela y no volvió más, sigue siendo un misterio. Sin embargo, durante las últimas horas efectivos policiales hallaron un cuerpo calcinado en Guernica y confirmaron que se trata de Lautaro Morello, quien tenía 18 años, y era buscado desde la semana pasada, junto a Escalante.

Tras varios días de silencio, el padre de Lucas, Hilario Escalante, habló ante los medios y sostuvo: "Hace 32 años estoy en Varela, todos son amigos, ¿por qué salta que estoy escondido?". Esta pregunta que hizo el padre surge de la hipótesis de que los jóvenes estaban secuestrados por problemas relacionados al trabajo de Hilario, quién es dueño de una empresa importante de construcción en esa localidad.

"Yo me dedico a la construcción acá en la zona. No tengo ningún roce con ningún colega, no creo que tengan quejas de mi", manifestó.

Por último, Hilario describió el calvario que vive la familia al no tener pistas relevantes sobre el paradero del joven: "La verdad no sé lo que pasó. Tanto como mi hijo y yo obramos bien. Hace seis días que nadie duerme, lo que quiero es encontrar a mi hijo".