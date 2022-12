En imágenes: así fueron las compras de la "envenenadora de Guaymallén"

Este semana se realizó el juicio por jurados contra Karen Oviedo (31), quien está acusada de haber envenenado a su pareja y al hijo de ésta, de 9 años, con un anticongelante para autos en Guaymallén, Mendoza. Tras varias jornadas en los que pasaron una serie de testigos, ahora solo resta conocer si el jurado la considerará culpable o inocente de los cargos que se le imputan.

Con un rostro de angustia y enojo, este jueves Karen Oviedo se sentó en el banquillo de los acusados y escuchó atentamente los alegatos de clausura de un juicio que inició el pasado lunes. Para el Ministerio Público Fiscal de Mendoza, hay un solo veredicto: el de culpabilidad. Es que las pruebas presentadas por la Fiscalía junto a la declaración de los testigos fueron contundentes.

Luego del testimonio de Claudia Cortés, la mujer que trabajó como empleada doméstica en la casa donde se produjeron las muertes, se descubrió que Oviedo había obligado a tomar un jugo a Rolando Aquino. “Llegue a limpiar cerca de las 17 a la vivienda, comencé por el baño, luego pasé a la cocina y escuché decirle a Karen, a la pareja, que tenía que tomar el jugo, lo obligaba a tomar”, dijo la mujer.

Y agregó: "Cuando fui a limpiar la habitación lo vi sentado en la cama vomitando, y ella (Karen) se acercó y estaba preocupada en que los perros no comieran del vómito, quería sacarlos de ahí. “Como pudo (Rolando) fue hasta el baño tomándose de la pared, no fue un vómito normal”.

En ese contexto, desde el Ministerio Público Fiscal remarcaron cuál fue la respuesta de Rolando Aquino horas antes de morir: "No lo quiero tomar porque todo lo que me das me hace mal".

Cómo es Karen Oviedo

En medio de los alegatos de clausura, los fiscales que investigaron el caso, Fernando Guzzo y Claudia Ríos, remarcaron que tanto los peritos psicológicos presentados por el Ministerio Público Fiscal como los brindados por la defensa de la imputada sostuvieron que Oviedo "no mantiene indicadores de haber sido víctima de violencia de género".

Karen Oviedo.

A su vez, destacaron que posee una actitud ganancial, falta de espontaneidad y escasa repercusión emocional. "Las dos exparejas de Aquino hablan de él en presente, pero la repercusión emocional de ella, después de haber perdido al amor de su vida, era ninguna".

Y sumaron: "Está centrada en sí misma, oculta su actitud negativa hacia los demás, mantiene hostilidad excesivamente controlada y sus reacciones conductuales son impulsivas, pero encubiertas y desproporcionadas".

Las compras por internet

Según el relato de la fiscal Claudia Ríos, Karen Oviedo intentó hacer dos compras por etilenglicol y mercurio en mayo de 2019, pero después canceló esas compras. Días más tarde, el 2 de julio, realizó dos compras: una por $470 y otra por $350 de etilenglicol puro. La compra fue realizada con el DNI y datos de Karen Oviedo.

Las mismas fueron aprobadas por Mercado Libre y se repitieron dos años más tarde, en enero de 2021, a tan solo un mes de la muerte de Rolando Aquino. Las compras de Oviedo.

Esta situación se suma a otra información clave: mientras Rolando estaba internado, con pérdida de lucidez, Oviedo tenía el celular de Aquino y consultó sobre el "envenenamiento por etilenglicol, tratamiento e intoxicación por anticongelante". En ese contexto, cuando el médico le consultó sobre lo que el paciente había tomado, la mujer le indicó que "había comprado ácido kójico por Mercado Libre, y que ella también había tomado pero solo le había dado diarrea".