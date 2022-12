El hombre que está acusado de abusar a su hija de 7 años en Maipú ya fue imputado

Las redes sociales se colmaron de una imagen y un grave pedido: el de justicia por una niña de siete años que fue presuntamente abusada por su padre. Tras la denuncia, fuentes del Ministerio Público Fiscal confirmaron que el hombre fue detenido y ya se encuentra imputado por este hecho.

El hombre maipucino tiene 41 años pero, para proteger la identidad de la menor, no se brindan datos de su nombre ya que ambos tienen una relación de parentesco.

Hace algunos días el sujeto fue denunciado por la madre de la niña al sospechar que había abusado de su propia hija.

Según la denuncia realizada en la Oficina Fiscal N°10 de Maipú, la madre comenzó a notar conductas extrañas en la niña de 7 años y, por este motivo, intentó sacarle información. Sin embargo, nunca pensó que iba a escuchar esas palabras: la pequeña le contó explícitamente que había sido abusada e incluso le dio detalles de su sufrimiento durante las horas que pasaba junto a su padre.

En concreto, los episodios de abuso se produjeron cuando la niña estaba al cuidado de su padre, bajo un régimen de visitas estipulado. De esta manera, todos los fines de semana, el sujeto se llevaba a su hija.

Tiempo después, el comportamiento de la menor comenzó a cambiar tanto que incluso la niña ya no quería ir con él. Luego de escuchar el relato de la menor y emitir una denuncia, la pequeña fue sometida a pericias que ratificaron el abuso.

Finalmente, la Justicia emitió una orden de captura para el maipucino de 41 años y el sujeto fue detenido e imputado por "Abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y la guarda".

En medio de esa situación, familiares realizaron publicaciones en redes sociales y el caso "explotó".

"Quien se iba a imaginar que alguien que conocés de toda la vida, que atrás de esa hermosa y simpática sonrisa, detrás de una persona educada, ubicada, amable, había semejante bestia, semejante monstruo, psicópata, morboso, violador asqueroso", expresaron algunos conocidos de la víctima y el presunto abusador.

Y agregaron: "Por tu posición económica se que no vas a estar ni una semana adentro, pero cuando estés afuera no vas a poder caminar tranquilo, vas a vivir escondido en tu propia oscuridad y te va a matar tu propia soledad si es que no te mata antes la justicia por mano propia".