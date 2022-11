Se quebró Negrucho al final del juicio: "Quiero mi libertad, por favor"

Este jueves por la mañana se realizaron los alegatos de cierre del juicio por el homicidio de Gisela Gutiérrez. Tras la alocución de las partes, Héctor "Negrucho" Días (34) decidió hablar sobre el hecho y, en medio de un ataque de llanto, pidió por su libertad.

"Aparte de decir que soy inocente, yo al señor Matías Arias le alquilé febrero, marzo y días de abril. Cuando aumenta la recompensa (por el paradero de Gisela) caigo yo a las dos semanas. Si él lo hubiera hecho por su conciencia limpia, como él dice, por qué no se vino en junio, julio (durante los primeros días de desaparición) a hablar y no cuando la recompensa aumentó", explicó Héctor Días.

En relación al Ministerio Público Fiscal, Días apuntó directamente contra el fiscal que llevó a delante el caso: "El señor Carlos Torres me citó solo acá al Polo Judicial, sin la presencia de mi abogado, quiso hablar de un (juicio) abreviado al cual yo le dije que eso a mí no me lo diga porque no está el abogado defensor presente".

Y agregó: "Por muchas cosas que yo he pasado dentro del penal, que gracias a Dios estoy con vida, y por las diferencias en los relatos es que yo pido mi libertad. Yo no me niego a que se me siga investigando, pero yo tengo tres familias, estoy separado de dos, jamás tuve denuncias por violencia de género. ¡Estoy dispuesto a todo, pero quiero mi libertad, por favor!".

Gisela Gutiérrez, desapareció en 2015 en el barrio La Favorita de la ciudad de Mendoza. Pese a que aún no se halló su cuerpo, el lunes por la mañana comenzó a desarrollarse el juicio por jurados en el que Héctor Días está acusado del delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”.

Según la reconstrucción a base de los relatos de los testigos, Gutiérrez aquel día le dijo a su familia que "ya volvía" y se fue a la vivienda de Días. Una vez allí el hombre intentó mantener relaciones sexuales pero ella lo rechazó y, por este motivo, él la mató de un disparo en la cabeza. Luego, con la ayuda de otras personas, trasladaron el cuerpo, lo enterraron, pero aún no fue hallado.

En este contexto, también fue imputado Daniel Quiroga (37), quien llegará a un juicio tradicional por el delito de “encubrimiento agravado”, ya que se cree que ayudó en el traslado del cuerpo de la víctima.